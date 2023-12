Kamila Neradová, která hraje za Strakonice, neměla štěstí na los. Utkala se s patnáctiletou Julií Paštikovou, která hraje za Prostějov. Na halovém mistrovství republiky dostala Paštiková od Českého tenisového svazu divokou kartu. Hraje většinou v zahraničí a v tuzemsku nemá dostatek bodů pro lepší umístění v žebříčku a případné nasazení do podobných turnajů.

Pro nasazení do turnaje v Havířově byla na 27. pozici ze dvaatřiceti hráček. O své výkonnosti však výrazně přesvědčila. Ve druhém kole vyřadila nasazenou pětku Moravcovou 6:1, 6:3. Ve třetím kole zdolala nasazenou trojku Ševčíkovou 6:2, 6:4. A v semifinále vyřadila nasazenou osmičku Charvátovou 6:0, 6:1. Prohrála až ve finále s nasazenou sedmičkou Valentovou ze Sparty.

„Paštiková hrává turnaje ITF v zahraničí. Už si také zahrála turnaj ś dotací 60 tisíc dolarů,“ poznamenal kouč Kamily Neradové Robert Marek. O Paštikové dále řekl, že je to hráčka s velmi vyrovnaným herním projevem, která hraje moderní tenis a na svůj věk má i hodně zkušeností. „Pro Kamilu to byl velmi těžký zápas. Dokázala se sice často dostat v gamu do vyrovnaného stavu, rozhodující míče si však soupeřka uměla připravit právě díky svým velkým herním zkušenostem,“ dodal kouč. Ocenil výkon i celkový výsledek Paštikové, její hra se mu moc líbila.

Také Patrik Homola prohrál ve dvou setech. „V prvním setu jsem se rozehrál později než soupeř a bylo to vidět,“ uvedl Patrik Homola, který hraje za LTC Tábor 1903. Ve druhém setu se Jihočech zlepšil a hru vyrovnal. „Za stavu pět čtyři jsem měl při podání soupeře setbol,“ poznamenal dále. Míček však neuhrál a protivník ho ve zbytku setu udolal.

„Můj soupeř hrál hodně na riziko a docela mu to vycházelo,“ konstatoval dále Patrik Homola o osmnáctiletém Janu Klimasovi, který je v celostátním žebříčku dorostenců na 11. pozici. „Také se potvrdilo, že běžná příprava na takový turnaj nestačí. Mám své zaměstnání a musím vše skloubit s tenisem. Na halové mistrovství republiky bych určitě potřeboval více trénovat.“

Dospělí mají halové mistrovství republiky na rozdíl od mládeže v první polovině sezony. Mládež v jihočeské oblasti se teprve připravuje na oblastní halové přebory, které se budou hrát v lednu a v únoru příštího roku.