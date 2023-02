Rozhodnutí přinese tento víkend. V pondělí 27. února bude v kutnohorské Sportovní hale Klimeška oceněn nejlepší volejbalový tým Chance Českého poháru mužů. O den dříve se o finálovou účast utkají týmy Black Volley Beskydy s libereckou Duklou, ve večerním zápase se pokusí hráči Karlovarska připravit českobudějovické volejbalisty o možnost obhajoby loňského triumfu. Před rokem zvedli pohár už po osmé nad hlavu českobudějovičtí, když ve finále přehráli VK ČEZ Karlovarsko v tie breaku pátého setu.

Turnaj Final Four Chance Českého poháru mužů se 26. a 27. února odehraje v Kutné Hoře.

A jeho obsazení slibuje volejbal nejvyšší domácí kvality. V aktuální extraligové tabulce vedou úřadující mistři z VK ČEZ Karlovarsko pouze o bod před Duklou. Liberečtí v poháru zvítězili už dvanáctkrát, naposledy si trofej odvezli v roce 2021. Hráči Jihostroje jsou po 23 kolech na 4. místě Uniqa extraligy a po loňském vítězství budou chtít pohár opět přivézt do Českých Budějovic. V roli papírových outsiderů nastoupí do nedělního semifinále hráči Beskyd, kterým se v extralize nedaří. Mladý tým je na předposledním 12. místě, postup mezi finálovou čtyřku Chance Českého poháru mužů je tak pro svěřence Michala Provazníka úspěchem.

Volejbalisté z Frýdku Místku prošli do Final Four přes Šlapanice, VK Euro Sitex Příbram a VK Ostrava. Nejméně práce měli přitom právě v moravskoslezském derby s extraligovou Ostravou, kdy neztratili ani set. Pro týmy z Liberce, Karlovarska a Českých Budějovic byla cesta do finálového turnaje jednodušší. Všechna tři mužstva byla nasazena přímo do čtvrtfinále a v poháru tak mají na kontě pouze jedno odehrané vítězné utkání. Dukla vyřadila Aero Odolena Voda 3:1, Jihostroj proti kladenským neztratil ani set, v atraktivním zápase hraném na pět setů přehráli Západočeši Lvy Praha.

„Doufám, že na semifinále jsme připravení dobře. Neměli jsme moc času se speciálně připravovat, protože jsme teprve nedávno skončili v evropských pohárech. Cílená příprava na Český pohár kvůli tomu ani proběhnout nemohla, takže pojedeme na Final Four zkusit zahrát co nejlepší výkon a uvidíme, kam nás to posune. V této fázi poháru už si člověk lehké soupeře nevybere, protože dobrých týmů je letos i v extralize hodně. Naše vzájemné vyrovnané zápasy s Jihostrojem v základní části napovídají, že máme jednoho z těch těžších soupeřů, kteří v závěrečném turnaji budou. Nechci mluvit o tom, jestli je někdo favorit, nebo není, protože i ve druhém semifinále si to Dukla bude muset uhrát, pokud se chce dostat dál. Každý si svoji účast ve finále bude muset vybojovat,“ řekl před Final Four Chance Českého poháru mužů trenér Karlovarska Jiří Novák.

„Karlovarsko je pro semifinále asi nejtěžší soupeř, kterého jsme mohli dostat. Na druhou stranu naše zápasy jsou vždycky pikantní a patří k ozdobám českého volejbalu. Rozhodují opravdu detaily. Očekávám, že stejné to bude v semifinále Českého poháru. Pokud chceme pohár obhájit, musíme porazit každého,“ prohlásil generální manažer Robert Mifka. „Ambice máme nejvyšší, i když hrajeme s loňským mistrem extraligy. Bude to hodně těžké semifinále. Hodilo se nám, že jsme v posledním zápase s Odolenou Vodou mohli využít i méně využívané hráče z lavičky,“ doplnil českobudějovický trenér Vojtěch Zach.

Hlavní trenér VK Dukla Liberec Martin Démar se na Final Four Chance Českého poháru těší: „Velmi se těším na halu plnou diváků a věřím, že se bude hrát skvělý, a hlavně fair play, volejbal. Pohár určitě vyhraje tým s nejlepší aktuální formou.“

„Do Final Four jdeme s tím, že je to pro nás v naší krátké historii největší úspěch v dospělé kategorii. Budeme si to chtít užít a neudělat ostudu. Jak už jsme v průběhu sezóny ukázali, budeme připravení na to, že když dostaneme šanci, tak ji využijeme. Z umístění v tabulce i z výsledků a skladby kádru je Dukla rozhodně favoritem, ale my jsme ani jeden zápas, který jsme proti nim hráli, neodehráli úplně špatně. Myslím si, že víme, do čeho jdeme. Připravujeme se tak, jako jsme se vždycky připravovali na extraligu a zkusíme Duklu překvapit,“ dodal trenér Black Volley Beskydy Michal Provazník.

Všechny zápasy budou živě přenášeny na platformě volej.TV, semifinálové utkání mezi VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice a finále i v přímých přenosech na ČT Sport. Předprodej vstupenek je spuštěn v síti Ticketportal zde.

Program Final Four Chance Českého poháru mužů v Kutné Hoře:

neděle 26. února - semifinále:Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec (16), VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice (19.30), pondělí 27. února 17.10 finále