V extralize volejbalistů vyhrály České Budějovice v hale Liberce 3:0 a v sérii vedou 2:0 na zápasy.

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice v extralize | Foto: Deník/ Jan Škrle

Michal Kriško nad volejbalovou páskou sice zase řádil, ale skvěle nachystaný tým z jihu Čech přesně věděl, co na něj platí. Do série poprvé vstoupil uzdravený nahrávač Kovalčuk. Jihočeši se koncentrovali na každou výměnu. Trenér René Dvořák připravil taktiku, která Jihostroj přivedla vítězně do cíle prvního setu: 25:21.