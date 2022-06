Nic lepšího už neuvidíte. Baseballové hvězdy jsou tady

Svátek baseballu na Hluboké: Přijedou reprezentanti a nejlepší hráči extraligy na All Star Game 2022. O víkendu se do sportovně relaxačního areálu sjedou nejlepší baseballisté, jaké v současné době naše země má. Uskuteční se tu exhibiční utkání mezi mužskou reprezentací České republiky a výběrem hvězd Extraligy podle hlasování fanoušků na webu České baseballové asociace. Svůj tréninkový sraz tu má i reprezentace žen a od soboty do neděle tu odehrají svůj turnaj malí hráči v žákovské kategorii U9.

Hlubočtí baseballisté v extralize | Foto: Deník/ Sokol Hluboká nad Vltavou

Sokol Hluboká tak dva týdny po velkém mezinárodním turnaji desetiletých hráčů, jehož se zúčastnilo 24 týmů z osmi zemí Evropy, hostí další vrcholnou baseballovou událost. „Věřím, že hlubocká All Star Game bude krásnou oslavou baseballu. Na programu je nejen utkání mezi reprezentanty a výběrem nejlepších hráčů Extraligy podle hlasování fanoušků, tedy včetně zahraničních hráčů, ale i atraktivní dovednostní soutěže jako homerun derby nejlepších pálkařů, společné tréninky veřejnosti s reprezentanty a veřejné tréninky a zápas ženské reprezentace. Bude to baseballová událost, při níž chceme dětem a široké veřejnosti představit náš krásný sport a ty nejlepší z nejlepších, kteří v současné době v našich soutěžích působí,“ říká za pořadatele předseda TJ Sokol Hluboká David Šťastný. Hlubočtí baseballisté v extralizeZdroj: Deník/ Sokol Hluboká nad Vltavou V pátek V 19.30 se k prvnímu veřejnému tréninku pod umělým osvětlením sejde česká baseballová reprezentace, jejímž členy jsou i domácí hráči Sokola, pálkař Martin Mužík a nadhazovač Jan Novák. V sobotu od 10.00 začíná společný trénink reprezentantů s veřejností, turnaj mládeže U9 a od deseti je připraveno i společné kondiční cvičení pro veřejnost, které povedou členky české baseballové reprezentace. Výtěžek z akce půjde na financování účasti ženské reprezentace na turnajích. Od dvanácti pokračuje baseballová roadshow pro veřejnost, jejíž součástí bude atraktivní „homerun derby“ nejlepších extraligových pálkařů v odpalování na čas. V jeho průběhu je připravena autogramiáda reprezentantů a hvězd extraligy. V sobotu v 15.00 začíná na centrálním hřišti hlavním zápas All Star Game mezi reprezentací a výběrem hvězd extraligy a po jeho skončení následuje od sedmi večer veřejný trénink reprezentace žen. Nejprve Shakira, teď další hvězdy. Pod zámkem Hluboká bude v sobotu velká akce V neděli pokračují v turnaji žáci U9 a od 11.00 sehrají svůj zápas reprezentace žen s výběrem U15. „Objednali jsme krásné počasí a pozvali ty nejlepší hráče, jaké v současné době v ženském i mužském baseballu u nás máme. Lidé budou mít jedinečnou možnost zblízka vidět, co všechno musí takoví hráči umět, jaké dovednosti trénují a nahlédnout do zákulisí přípravy vrcholových baseballistů. Za všechny organizátory věřím, že baseballový víkend na Hluboké přinese dětem i dospělým návštěvníkům krásné zážitky a pohodu. K dispozici jsou návštěvníkům samozřejmě i všechny atrakce, minigolf, skákadla, lanové centrum, půjčovny koloběžek a dalšího sportovního vybavení, které náš sportovně relaxační areál nabízí. A našim reprezentantům a reprezentantkám přeji, aby u nás správně vyladili formu na další utkání,“ přeje si starosta TJ Sokol David Šťastný. Z domácích hráčů Sokola Hluboká se vedle reprezentantů Martina Mužíka a Jana Nováka představí ve výběru hvězd Extraligy i Petr Síla, kterého fanoušci nominovali do jednoho týmu s řadou vynikajících zahraničních hráčů, jako jsou momentálním statistikám vévodící nadhazovači Ethan Skuija z Tempa Praha a Kellen Croce z Hrochů Brno, a nejlepší pálkaři jako Eugene Helder z Draků Brno, jeho týmový kolega Pabel Manzanero nebo Jaylyn Williams z Třebíč Nuclears.

