V areálu TJ Peklo nad Zdobnicí se odehrálo mistrovství České republiky v kategorii dorostu v disciplínách dvojic a trojic. Nejprve se odehrály dvojice, kde se prezentovalo 31 sestav. "Náš klub vyslal do boje dvě sestavy," popisuje trenér Emanuel Višvader. K trojicím se na webu Deníku vrátíme v neděli.

Dynamo ČB (stojí zleva): Petr Škoda, Richard Semančík, Kryštof Kalianko klečící zleva: Adam Nováček , František Lhotka | Foto: Deník/ Dynamo ČB

Tým A ve složení Škoda a Kalianko, tým B ve složení Nováček, Semančík a Lhotka. Řídící orgán soutěže rozdělil týmy do osmi skupin, z nichž do osmifinále postupovali vítězové skupin a týmy z druhých a třetích míst hrály předkolo play off. Tým A Dynama postoupil z prvního místa a tým B složený ze starších žáků ze základní skupiny nepostoupil. "V osmifinále náš tým A narazil na Stříbro B, které jsme porazili 2:0 a zajistili jsme si postup mezi osm nejlepších sestav v České republice. Ve čtvrtfinále o postup do čtyřky jsme dostali domácí borce Pekla A Fries, Čižinský a Ferebauer. Byl to velmi vyrovnaný zápas. V prvním setu rozhodl až poslední možný míč, ale ve druhém už jsme nedokázali vzdorovat soupeři. Naše naděje na získání cenného kovu se tak rázem rozplynula," dodal trenér.

Běh Olympijského dne nezastavily ani kroupy. Podívejte se na video

Semifinále proti sobě svedlo všechny čtyři nejvýše nasazené týmy. V prvním zápase domácí Peklo A proti Vsetínu, kde domácí posledním možným míčem postoupili do finále. Druhým finalistou byl Baník Stříbro po výhře nad Modřicemi A. "Finálový zápas měl stejné obsazení jako loni." TJ Peklo nad Zdobnicí si to rozdalo s TJ Baníkem Stříbro. "K vidění byl fantastický zápas, v němž se oba týmy střídaly v těsném vedení." Ve dvou dramatických setech 10:9, 10:9 TJ Baník Stříbro zvítězil a stal se mistrem ČR pro rok 2023.

Mistrovství ČR dorostu v soutěži dvojic: 1. TJ Baník Stříbro A (L. Tolar, Nozar, Kopejtko, L Sobotka). 2. TJ Peklo nad Zdobnicí A ( Fries, Čižinský, Ferebauer), 3. Vsetín (Dvořák, Ma. Zbranek, Mi. Zbranek), 4. Modřice A ( Svoboda, Kolouch).