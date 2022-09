Souboje a nohejbalové momenty u sítě byly k vidění opravdu velmi zajímavé. "Jsme rádi, když můžeme pomoci spolku Roska," nechal se slyšet Zdeněk Hruška, ředitel turnaje Kovošrot Group. "Pokud finanční obnos z tohoto turnaje pomůže lidem s roztroušenou sklerózou, budeme z toho mít potěšení," dodal.

Zaměstnanecká liga v Českých Budějovicích, losoval Petr Benát

V turnaji se objevil třeba i bývalý osobní trenér Jaromíra Jágra nebo Motoru České Budějovice Marian Jelínek. Právě on je přesvědčený o tom, že sportovci by měli pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí. "Tak já si myslím, že je to důležitá věc. Navíc je tu jhezké prostředí. A nezranit se. To je můj cíl."

Turnaj nohejbalových trojic vyhrál tým Khun.