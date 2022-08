Česká reprezentace přijíždí na tak významné zápasy do Tábora poprvé v historii. Pořadatelé potvrdili, že zvládnou náročnou organizaci už při Final Four Českého poháru žen.

Svěřenkyně Giannise Athanasopoulose nic nepodcenily, do Tábora přijely už v úvodu srpna. Ambicozní trenér pozval 16 hráček. Kvůli studijním povinnostem se od týmu „odpojila“ Magdaléna Jehlářová, naopak do přípravy národního týmu se vrací duo mladých blokařek - Lucie Blažková a Ela Koulisiani. Svoji premiérovou pozvánku do seniorského reprezentačního týmu si vysloužila členka kadetské reprezentace, nadějná univerzálka Carolina Formánková (ročník 2006).

Mistrovství Evropy 2023 se uskuteční ve čtyřech zemí: Belgie, Itálie, Estonsko a Německo.