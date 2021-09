Českobudějovický klub zaznamenal velkou vlnu solidarity od svých fanoušků, z nichž téměř padesát procent ponechalo klubu částku za nevyužitou permanentku z uplynulé sezony. „Situace ohledně pandemie koronaviru nebyla jednoduchá pro klub ani pro fanoušky. Děkujeme jim za úžasné gesto. Bereme to jako vzkaz, že jsou s naším klubem pevně spojení a že se o ně můžeme opřít,“ sděluje Robert Mifka.

Hráči i vedení klubu se nejvíce těší na návrat fanoušků na tribuny. Jihostroj se totiž tradičně opírá o nejpočetnější skupinu příznivců v českém volejbale. „Myslím, že mluvím za všechny v klubu, když řeknu, že se na tuto sezonu těším jako na žádnou z předchozích. Užít si zase po tak dlouhé době atmosféru plné haly bude balzámem pro oko i duši. Zejména hráčům to jistě vlije čerstvou krev do žil,“ říká generální manažer Robert Mifka.

Jihostroj se v přípravě na sezonu 2021/22 musel obejít bez tří hráčů, kteří reprezentovali Českou republiku na mistrovství Evropy v Ostravě. Jednalo se o blokaře Josefa Poláka s Oliverem Sedláčkem a smečaře Martina Licka. Českobudějovičtí však přípravné zápasy bez tria důležitých hráčů zvládli bravurně. "V devíti zápasech jsme nepoznali porážku." Do prvního extraligového zápasu tak svěřenci trenéra René Dvořáka snad vstoupí v optimální formě.

"Základní část Uniqa extraligy měla pro nás původně odstartovat už osmadvacátého září na palubovce Dukly Liberec, zápas byl ovšem přeložen na dvadvacátého prosince," vysvětluje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer, proč Jihostroj do extraligové sezony vstoupí na domácí palubovce v neděli 3. října soubojem s Black Volley Beskydy (19:00).

Volejbalistům Jihostroje unikla v minulé sezoně obhajoba mistrovského titulu v posledním finálovém zápase. O to větší motivaci má českobudějovický klub pro sezonu 2021/22, do které vstupuje s obměněným kádrem, a především konečně s fanoušky na tribunách v zádech.

