Smečařský post volejbalového Jihostroje doplní bývalý brněnský hráč Martin Licek, který v uplynulé sezoně patřil k nejvíce bodujícím hráčům UNIQA extraligy, a v závěru ročníku pomohl vybojovat bronzové medaile rakouskému Waldfiertlu. „Od malička jsem Jihostroj sledoval, teď se mi poštěstí za něj hrát,“ září nová posila.

Martin Licek je novým smečařem Jihostroje | Foto: Deník/ Jihostroj ČB

Šestadvacetiletý Martin Licek by měl v Jihostroji nahradit odcházejícího Marka Zmrhala, který zamířil právě do Brna. Ve smečařské čtveřici tak doplní Petra Michálka, Filipa Stoiloviče a mladého Daniela Šulistu. „Mezi naše stávající smečaře by měl skvěle zapadnout. Je útočným typem hráče, takže by měl pomoci hlavně se sbíráním bodů. Je skvěle technicky vybavený. Kromě toho je to bývalý nahrávač, takže je to velice všestranný hráč. Měl ambice jít hrát do zahraničí, i proto jsme rádi, že dal přednost Jihostroji,“ říká generální manažer Robert Mifka.