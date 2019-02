České Budějovice - Milana Čudu vystřídal v křesle pro předsedu Jihočeského volejbalového svazu Jiří Popelka. Obsáhlý rozhovor s ním najdete v sobotním tisštěném vydání Deníku (na stránce bude také soutěž o vstupenky na nedělní semifinále).

Jiří Popelka | Foto: Foto: Deník/ Blanka Popelková

V neděli se Jihostroj bude prát o postup do finále. Zápas s Karlovarskem začne v 18.00, co říkáte průběhu play off?

Cítím, že klub v sérii proti Příbrami přežil herní krizi, finále už nás teď nemine.



Spolupracujete také jako expert s Českou televizí, v této pozici asi Jihostroji držet palce nemůžete…

…to ne, ale cítím, že letos by Jihostroji mohlo být finále nakloněno.

Už myslíte i na titul pro hráče Jihostroje?

Zlato by se opět mohlo přestěhovat na jih Čech.

