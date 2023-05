Basketbalistkám Strakonic vrcholí sezóna. V letošním ročníku Chance ŽBL skončily strakonické hráčky na posledním desátém místě a po letech musí svou příslušnost mezi ženskou elitou obhajovat v baráži.

Baráž o extraligu Chance ŽBL: BL Strakonice - Brandýs. | Foto: Jan Škrle

Až do 7. května čekaly Jihočešky na rozuzlení v první lize. Finálový turnaj v pražských Nuslích ovládly basketbalistky Brandýsa nad Labem a staly se soupeřem Strakonic v baráži.

DSK Basketball Brandýs má za sebou úspěšnou sezónu. V základní části I. ligy skončil třetí za pražskou Spartou a Sokolem Nusle. V play off pak Středočešky ani jednou neprohrály. Ve čtvrtfinále vyřadily béčko Žabin Brno, v semifinále překvapily Spartu a nakonec hráčky Brandýsa uspěly i proti překvapivému finalistovi z Havířova.

Do prvního barážového duelu v domácí hale tak šly hráčky Brandýsa v dobré náladě, extraligový tým ze Strakonic ale prokázal větší kvalitu a po suverénní výhře v poměru 82:54 se v sobotu ujal v sérii na dva vítězné zápasy vedení.

K záchraně nejvyšší soutěže stačilo včera odpoledne strakonickým ženám zopakovat sobotní výkon z Brandýsa. Jihočešky ale po dramatickém průběhu prohrály 71:76. Domácí hráčky trápila zejména autorka osmadvaceti bodů Irena Vrančičová. Bosenská hráčka strakonickou halu dobře zná, neboť před devíti roky ve strakonickém klubu působila.

Na zápasy je to nyní 1:1 a o záchranu v elitní ŽBL tak budou muset basketbalistky BK Strakonice ještě bojovat. Rozhodující duel se hraje v úterý na palubovce Brandýsa a vítěz tohoto utkání bude hrát v příští sezóně Ženskou basketbalovou ligu.

"Mrzí nás, že jsme si radost ze záchrany nevychutnali před našimi skvělými diváky, kteří nás přišli podpořit v hojném počtu. Nerad to říkám, ale v neděli jsme si vyhrát nezasloužili. Nezopakovali jsme výkon ze sobotního utkání v Brandýse a druhý den jsme tahali za kratší konec. Rozhodla větší zkušenost soupeřek. Je nutné zanalyzovat naše chyby a dobře se připravit na rozhodující utkání. Musíme se vrátit k naší hře založené na dravosti mládí a dravém přechodu do protiútoku a dát si pozor zejména na Irenu Vrančičovou," nehází flintu do žita trenér Strakonic Petr Martínek.