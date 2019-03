Muži: 1.Jan Macoun (Sok) 20:10, 2. Jakub Škrdleta (VS) 21:18, 3. Alois Kuna (JčKM) 22:16, 4. Pavel Suchý 23:24, 5. Ladislav Stejskal (oba ČD) 23:47, junioři: 1. Patrik Bouška 22:08, 2. Ondřej Kohout (oba Čim.) 22:57, 3. Ladislav Stejskal (ČD) 27:27, dorostenci: 1. Jakub Budil (Pí) 13:53, 2. Šimon Řehula 14:06, 3. Patrik Lukš (oba Sok) 14:15, žáci: 1. Martin Kozojed (Bech.) 11:07, 2. Jakub Homola (VS) 11:11, 3. Benedikt Pánek (Sok) 11:22, 4. Ondřej Lemberka (Bech.) 11:23, 5. David Pikl (Sok) 11:27, ml. žáci: 1. Michal Rada 7:41, 2. Jakub Janda (oba Sok) 7:41, 3. Jakub Dohnal (VS) 7:50, 4. Ondřej Kozojed (Bech.) 7:51, juniorky: 1. Diana Štráchalová (Sok) 18:18, dorostenky: 1. Eliška Říhová (Bech.) 11:52, 2. Kristýna Dvořáková (JH) 12:16, 3. Barbora Hesová (VS) 12:32, žákyně: 1. Lurdes Gloria Manuelová (VS) 12:32, 2. Bára Kurzová (NV) 12:44, 3. Barbora Kostková (Sok) 12:52, ml. žákyně: 1. Adéla Holubová (Sok) 5:39, 2. Adéla Štefanová (Ves.) 5:43, 3. Tereza Řádová (JH) 5:58, přípravky: Ondřej Hubáček (Bech.) a Angela Linda Manuelová (VS), minipřípravky: Christian Manuel a Denisa Dušáková (oba VS).

PLAVÁNÍ

Aneta Kakosová (13, Tábor) byla v Karviné v motýlku jedenáctá časy 35,58 a 3:04,80, v kraulu 7. a 13. za 30,98 a 1:08,85, ve znaku 11. za 37,13.