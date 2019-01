České Budějovice - Ve šlágru desátého kola extraligy volejbalistů vedlo Karlovarsko v Č. Budějovicích 2:0. Domácí dokázali vyrovnat, o vítězi rozhodl až pátý set. Zápas vidělo 1200 fanoušků.

Jihostroj České Budějovice | Foto: Deník/ Jan Škrle

Šlágr desátého kola Uniqa extraligy volejbalistů nezastihl Jihostroj České Budějovice v v příjmeném rozpoložení. Naopak hosté, kteří nastoupili na postu smečaře se Sczerbaniukem, první dva sety odehráli výborně. V utkání se objevilo dost chyb na přihrávce, na obou stranách, lépe si dokázali podat pomocnou ruku Západočeši. Džavoronok umí útočit z velké výšky, tím nahrazoval nedostatky při zpracovávání servisu. Podání bylo pro Jihostroj kamenen úrazu. Nedařilo se nikomu. Ani nahrávač Habr nedokázal nic převratného vymyslet, proto úvodní dva sety skončily stavem 22:25 a dokonce 19:25.

Třetí set nabídl divákům, kterých na šlágr dorazilo 1200, neuvěřitelný obrat. Brazilec Maciel se trefil do servisu, domácí přidali úspěšný blok a trenér Karlovarska Petr Brom musel střídat nahrávače. Za Bartoše přišel Eriksson, ani o n už rozjetý domácí tým nepřibrzdil – 25:12.

Ve čtvrtém setu volejbalisté Jihostroje udrželi vysoké tempo, Maciel znovu naděloval body smečovaným podáním a zápas dospěl až do pátého setu: 25:16.

Do rozhodujícího dějství lépe vstoupil Jihostroj. Brazilec útočil ostře i z těžkých pozic a Jihostroj šel do vedení – 2:0. Hosté ale drželi krok (4:4), strany se naposledy měnily za stavu 8:6. V závěrečném setu Jihočeši našli definitivně recept na Michala Kriška (13:11). Zastavili ho blokem a Jihostroj vyhrál: 15:12. Poslední bod? Maciel přímo z podání! Celkově vyhráli domácí 3:2 na sety. Č. Budějovice udržely neporazitelnost v sezoně.

Jihostroj České Budějovice – ČEZ Karlovarsko 3:2 (-22, -19, 12, 16, 12) , čas: 127 minut, rozhodčí Pecháček, Krtička, diváků 1216. Jihostroj ČB: Habr, Maciel, Sobotka, Mach, Fila, Michálek – libero Kryštof (Kuliha, Červinka). Trenér Jan Svoboda.