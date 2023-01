Koncentrace! To je faktor, který hodně ovlivňuje hru a výsledky Jihostroje České Budějovice. Jihočeši prohráli v utkání Poháru CEV v Maaseiku 1:3. Je to veliká škoda, protože klub z českého jihu sahal po vyrovnání na 2:2. Jihostroj vedl ve čtvrtém setu 14:11, set ale ztratil. „Bohužel jsme přišli o slibný náskok,“ hodnotil trenér Vojtěch Zach. Postupová matematika je neúprosná. Do další fáze evropské soutěže už může Jihostroj posunout pouze vítězství ve zlatém setu. Nejprve ale musí Jihočeši vyhrát 3:0 nebo 3:1. Ostatní výsledky pošlou do čtvrtfinále Belgičany.