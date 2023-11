Dorostenec Lukáš Šefčík z Pelhřimova, který letos v prosinci oslaví 16.narozeniny, přijel ve výtečné formě. Za rok 2019 byl vyhodnocený v anketě Kanáří naděje jako nejlepší z mladíků a dostal žádanou skleněnou trofej. Ve Strakonicích byl pro nasazení na jedenácté pozici. Podle celostátního žebříčku tedy byl jedenáctý nejlepší z účastníků halového přeboru mužů v oblasti.

Přesto si Šefčík zahrál finále dvouhry. V prvním kole dal o rok mladšímu Matěji Faktorovi z Českého Krumlova dva kanáry. Ve druhém vyřadil nasazenou jedničku a letního oblastního přeborníka z letošního roku Erika Fáčka. Ve čtvrtfinále přehrál o rok mladšího klubového kolegu Jakuba Zemana a v semifinále po velkém boji 43letého Tomáše Fialu z pořádajícího klubu. Nestačil až na vítěze Patrika Homolu.

Vítěz Patrik Homola byl v přeboru jedním z členů v současnosti nejsilnějšího klubu v oblasti mezi muži LTC Tábor 1903. V únoru příštího roku slaví 30. narozeniny. Nejvíce se musel snažit v semifinále, kde narazil na dobře připraveného klubového kolegu Jakuba Jirovského, který patřil mezi nejzkušenější účastníky, je mu 34 let.

Z osmičky nasazených prošli do druhého kola pouze dva hráči, Jan Sedláček a Patrik Homola, oba z LTC Tábor. Nasazenou trojku Petra Hlinku z Vimperka vyřadil Tomáš Fiala, Pětku Adama Mikeše ze strakonického klubu udolal Jirovský dvěma tie-breaky. Šestku Theodora Müllera skolil pelhřimovský Jakub Zeman ve třech setech. Sedmý nasazený Jakub Kuba prohrál s parťákem ze čtyřhry Štěpánem Dvořákem. A osmý nasazený Přemysl Fiala z pořádajícího klubu podlehl Jiřímu Linhovi. Nejpočetnější zastoupení ve dvouhře měl VITON České Budějovice se šesti hráči. LTC Tábor měl pětici hráčů, tři však byli nasazení do první čtyřky.

Jakub Marcolla z LTC Tábor 1903 by patřil mezi favority. Ve Strakonicích však nebyl, protože byl na dovolené. Jiří Linha uvedl, že na přebor si vyhradil pouze první den, protože měl další dny jiné povinnosti. Patrika Homolu označil za správného vítěze už proto, že má nyní formu.

Ženy mají jasnou jedničku

Kamila Neradová potvrdila své dominantní postavení mezi ženami v oblasti, převyšuje většinu soupeřek o třídu. Ve čtyřech utkáních ztratila pouze 16 her, dvakrát zvítězila dvěma kanáry. K největšímu vypětí ji donutila druhá nasazená Vanesa Zábranová z pořádajícího klubu turnaje žen. Neradová však oba sety těsně vyhrála. Na celostátním žebříčku hráčky dělí 67 příček, Neradová je 41., osmnáctiletá Zábranová, která do LTC Tábor 1903 přestoupila loni z Humpolce, je na 108. pozici.

Turnaj žen tolik překvapení jako v kategorii mužů nepřinesl. Nasazené hráčky až na sedmičku Jílkovou postoupily do čtvrtfinále. Jílková si však spravila chuť postupem do finále čtyřhry.

Do dvouhry žen nastoupilo 22 hráček. Domácí klub předtím odhlásil Sáru Fáčkovou a Terezu Mužíkovou. Zastoupení mělo hned deset klubů. Čtyři hráčky byly z VITONU

České Budějovice a z Pelhřimova. To byly dva nejvíce zastoupené kluby. Jedno zastoupení měla díky Sarah Chrtové Hluboká nad Vltavou a Laura Krejsová reprezentovala jako jediná Veselí nad Lužnicí.

Výsledky - muži, osmifinále: L. Šefčík (Pelhřimov) - Fáček (1., LTC Tábor) 5:7, 6:4, 6:3, čtvrtfinále: Šefčík - Zeman (Pelhřimov) 6:2, 6:0, T. Fiala (Strakonice) - Štěpán Dvořák (VITON České Budějovice) 6:2, 6:4, Jirovský - Sedláček (4.) 6:0, 6:4, Homola (2., všichni LTC Tábor) - Linha (VITON) skreč., semifinále: L. Šefčík - T. Fiala 6:4, 1:6, 7:5, Homola - Jirovský 7:6, 7:6, finále: Homola - L. Šefčík 6:1, 6:2, čtyřhra, semifinále: P. a T. Fialovi (Strakonice) - Hruška, Páleníček (oba VITON) skreč, Jirovský, Sedláček (2.) - Štěpán Dvořák, Kuba (4., VITON) 6:1, 6:3, finále: P. a T. Fialovi - Jirovský, Sedláček skreč.

Ženy, čtvrtfinále: Neradová (1.) - Honzíková (8., obě Strakonice) 6:0, 6:0, Soukupová (5., Písek) - Brožová (3., Humpolec) 6:2, 6:4, A. Svobodová (4., Pelhřimov) - Bohatová (Kaplice) 4:6, 7:5, 6:2, Zábranová (2., LTC Tábor) - Caisová (6., VITON) 1:6, 7:6, 6:0), semifinále: Neradová - Soukupová 6:0, 6:0, Zábranová - A. Svobodová 6:2, 6:3, finále: Neradová - Zábranová 6:4, 7:5, čtyřhra, semifinále: Neradová, A. Svobodová (1.) - Caisová, Hrádková (4., VITON) 6:4, 3:6, 1:0, Bohatová, Jílková (3., VITON) - Brožová, Zábranová (2.) 6:1, 5:7, 1:0, finále: Neradová, A. Svobodová - Bohatová, Jílková 7:6, 1:6, 1:0. (jts)

Oblastní halové přebory mládeže se budou hrát v úvodu příštího roku:

6. - 8. ledna 2024 mladší žactvo, chlapci v Humpolci, dívky v Jindřichově Hradci

3. - 5. února 2024 starší žactvo, chlapci v Pelhřimově, dívky v Českých Budějovicích

10. - 12. února 2024 se utká dorost, chlapci v Českých Budějovicích, dívky v hale TJ TK Hluboká nad Vltavou

10. - 11. února 2024 bude hrát nejmladší kategorie Baby, chlapci i dívky ve Velešíně.

Ve všech uvedených soutěžích mládeže bude mimo jiné platit pravidlo No let. Znamená to, že pokud míček po podání zavadí o pásku, ale dopadne do hracího pole, hra se nepřerušuje.