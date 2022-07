„Děkovali mi, že jsme jim po těch těžkých dobách s korovinovou pandemií nebo válkou vrátili radost. Našich jarních závodů se zúčastnilo na 38 tisíc lidí, což považuji za velký úspěch,“ hodnotil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Právě on už od devadesátých let učí Čechy běhat.

Květen a červen byly ve znamení půlmaratonů v českých městech. Ty se konaly celkem tři a přilákaly nejen běžce z celé České republiky, ale taky zahraniční závodníky. I přes náročnější organizaci v této složité sezoně se RunCzech podařilo trojici závodů dotáhnout do konce. „Půlmaratony se uskutečňují hned po Volkswagen Pražském Maratonu, takže po akci roku musíme za krátkou dobu opět mobilizovat všechny naše síly. Jsem ale hrdý na to, že jsme všechno zvládli. A to navzdory tomu, že se dost významně obměnil organizační tým na RunCzech,“ dodal Capalbo.

Z čísel účastníků je vidět, že se do Mattoni 1/2Maratonů přihlásilo oproti minulým ročníků více nováčků. A důvody jsou prý jasné. „Pandemie přiměla zejména lidi ve středním věku se hýbat, běhat. Nárůst nováčků byl oproti minulým ročníků o 10 procent, což nás těší. Bylo krásné pozorovat v cíli, když zdolali celou trasu a objímali se po doběhu s rodinou. To je na tom nejúžasnější a tohle mi nikdy nepřestane bavit, stejně jako mé kolegy,“ tvrdil Capalbo z RunCzech.

Právě motivování lidí k běhání, pohybu a tím také ke zdravému životnímu stylu je velkým pozitivním efektem RunCzech závodů. „Pár týdnů nebo i měsíců před startem prý v Karlových Varech, Českých Budějovicích nebo také v Olomouci běhá hodně lidí. Asi trénují nebo pilují techniku před startem. Díky tomu se nám daří mobilizovat davy ke sportu davy. Dost dobře je to vidět také na dm rodinných běhů, kde byly často vyprodané kapacity,“ doplnil Capalbo, podle kterého nejsou půlmaratonu pouze o sportování a pohybu. Skvěle zorganizované Mattoni 1/2Maratony přivábí do měst a krajů značný počet turistů.

„Jsem v pravidelném kontaktu s místními politiky nebo s hejtmany. Berou naše akce jako velký svátek. Vědí o tom, že do městského nebo krajského rozpočtu přináší RunCzech půlmaratony desítky milionů korun. Na to jsou vypracované studie,“ dodal Capalbo. Registrace na Mattoni 1/2Maratony v Karlových Varech, Českých Budějovicích a Olomouci na příští rok se otevřely. A už z prvních týdnů je vidět velký zájem. Ten bude podle Capalba růst v průběhu roku. „Co mám zprávy, tak hodně lidí přechází na běhání také z toho důvodu, že je to ekonomicky nejvíce výhodný sport a aktivita. Vždyť se podívejte, bohužel bude docházet ke zdražování sportu kvůli vysokým výdajům za elektřinu.“