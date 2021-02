Čtvrfinále Českého poháru se Jihostroji povedlo, ale nebyla to snadná práce. Přesně došlo na slova trenéra René Dvořáka. “Beskydy hrají v poslední době ve velmi dobré formě,” varoval před startem turnaje. “Mají šikovné cizince, kteří se v závěru sezony výborně sehráli.”

V úvodu se v karlovarské aréně sešlo hned několik faktorů. Ranní začátek, se kterým korespondoval ospalý začátek Jihostroje, nervozita na začátku turnaje a také uvolněný výkon týmu z Frýdku – Místku, kde na postu univerzála zářil Argentinec Romanutti.

“Jsou to nervy,” glosovali průběh utkání fanoušci na sociálních sítích. A měli pravdu. Až v koncovce druhého setu, kterou Dvořákův tým vyhrál nejtěsnějším možným rozdílem, se hráči z jihu uklidnili. Pak už Michálek, Schouten, de Amo, Stoilovič, Polák a Ondrovič (včetně Kryštofa na postu libera) byli lepší než soupeř, který ale “kousal” až do konce dramatického duelu, a dokonce srovnal stav na 2:2.

V pátém setu dlouho teklo Jihočechům do bot (5:7 a 6:8, vyrovnání stavu, ale pak ještě 8:10). Osud utkání vzal do svých rukou Stoilovič. Úžasnými servisy vytáhl skóre na 13:10, 14:11, ale také 14:13. Jihostroj naštěstí dotáhl duel do vítězného konce.

Čtvrtfinále ČP: Jihostroj ČB – Beskydy 3:2 (-13, 23, 17, -26, 13). Jihostroj ČB: de Amo, Schouten, Todua, Ondrovič, Michálek, Zmrhal (Stoilovič, Rejlek, Polák, Šulista). Diváků 0.