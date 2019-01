České Budějovice - V extralize nohejbalistů bylo rozehráno první kolo play off. Jihočeši bohužel neuspěli.

Nohejbalová liga mužů i dorostu u Mlýnské stoky má své kouzlo | Foto: Deník/ Bronislav Pilbauer

V extralize nohejbalistů bylo rozehráno první kolo play off. Jihočeši bohužel neuspěli. „Byli jsme bez dvou hráčů základní sestavy, sice jsme bojovali, ale v bouřlivém prostředí jsme na domácí nestačili," hodnotil prohru 1:5 předseda Dynama ČB Bronislav Pilbauer. Odveta se bude hrát v sobotu 24. 9. od 14.00 v Č. Budějovicích.

Vsetín – TJ Dynamo Propagační podnik CB 5:1.

Ve druhé lize nohejbalistů hráči týmu TJ Dynamo nadace ČEZ ČB zvládli vstup do play out. Porazili Dalečín 5:2. „Zvládli jsme celý zápas herně i výsledkově," spokojeně přikyvoval předseda klubu Bronislav Pilbauer.

Důležitá série se hraje na dvě vítězná utkání.

Dynamo si tak vytvořilo velmi dobré výchozí postavení před odvetou, která se bude hrát v areálu Dalečína v neděli.

Případný třetí rozhodující zápas v play out II. ligy by se hrál v Č. Budějovicích 28.9. od 10.00.