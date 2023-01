V4 Winter Games Emil Open jsou zimní hry, které od středy až do soboty probíhají na jihu Čech. Ve čtvrtek se u Lipna konají kvalifikace, v pátek finálové závody. V sobotu vyrazí závodníci ze 4 zemí světa za krásami Jihočeského kraje. Třeba do ZOO Hluboká. Ambasadory V4 Winter Games Emil Open jsou Arnošt Petráček a Roman Turek.

Hendikepovaní sportovci závodí v lyžařských disciplínách, na sněžnicích a na snowboardech. Hokejový brankář, mistr světa a vítěz Stanley cupu Roman Turek je rád, že tak významná soutěž zavítala do Jihočeského kraje. "Moc děkuju za pozvání," uvedl a dodal: "Na Lipně bude krásné počasí, věřím, že si to všichni sportovci krásně užijí." Roman Turek by měl předávat medaile. O úspěchu mezinárodní sportovní akce je přesvědčená Kamila Zouharová, která je ředitelkou nadačního fondu Emil. "Ukazujeme svět a sportrování handicapovaných dalším lidem," uvedla.

Pozvané hosty přivítala v hotelu Clarion primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová. Do soutěží her V4 Winter Games Emil Open jsou přihlášeni závodníci z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky.