Okolo jižních Čech 2021 je tady. Centrem je Jindřichův Hradec

Od čtvrtka do neděle se pojede na jihočeských silnicích populární závod Okolo jižních Čech 2021. "Je to mezinárodní cyklistický etapový závod, který se koná od devátého do dvanáctého září," vysvětluje ředitel závodu Okolo jižních Čech Jan Hájek.

Okolo jižních Čech | Foto: Deník/ Okolo jižních Čech

Klasický "etapák" je součástí Světového poháru v silniční cyklistice. "Je v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2." Jedná se tak o druhý nejvýznamnější etapový závod v silniční cyklistice v České republice. Letos proběhne už osmý ročník. Pořadatelem závodu jsou Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradec a Město Jindřichův Hradec. Okolo jižních ČechZdroj: Deník/ Okolo jižních Čech "Účastnit se mohou UCI profesionální kontinentální týmy registrované v České republice, UCI kontinentální týmy, národní výběry, regionální a klubové týmy," popisuje Jan Hájek přesná pravidla, kterými se pořadatel musí řídit. "Startují čtyř až šestičlenná členná družstva, která jsou složená ze závodníků kategorie mužů Elite." Podle pravidel UCI se závodu mohou účastnit i jezdci kategorie U23. Závod Okolo jižních Čech 2021 se pojede na čtyři etapy a budou se v něm rozdělovat dresy po vzoru Tour de France. "Tedy žlutý pro vedoucího jezdce, zelený pro vedoucího závodníka bodovací - sprinterské soutěže, bílý s červenými puntíky pro vedoucího muže vrchařské soutěže a bílý pro vedoucího jezdce do třiadvaceti let." Jaroslav Bílek jezdil kolem hory Fudži. Startoval i na olympijských hrách Přečíst článek › Etapy I. etapa: čtvrtek 9.9.2021 Jindřichův Hradec - časovka týmů (1,1 km) II. etapa: pátek 10.9.21 Třeboň - Nová Bystřice (143 km) III. etapa: sobota 11.9.21 Protivín - Studená (162 km) IV. etapa: neděle 12.9.21 České Velenice - Jindřichův Hradec (185 km) Okolo jižních Čech 2021 - Světový pohár V letošním ročníku se objeví 23 týmů 138 závodníků Síly bude poměřovat 138 závodníků 4 Etapy Ročník 2021 se pojede na 4 etapy 491 km Celková vzdálenost je 491 km



