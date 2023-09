Třiadvacet týmů, které produkují nejlepší světové cyklisty. To je mezinárodní cyklistický závod Okolo jižních Čech. Na startu jsou zahraniční družstva, která budí respekt ve světové cyklistice. Přijedou z Francie, Norska…

Perla Jihočeského kraje. Cyklistický závod Okolo jižních Čech | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Chceme, aby u nás závodily také nejlepší české týmy," říká ředitel závodu Jan Hájek, který tak dává šanci renomovaným českým týmům. Včetně jihočeského klubu ČEZ CT Tábor.

Královská etapa sice asi bude sobotní, ale velkou atraktivitu mají i další etapy. V neděli se bude startovat v centru Českých Budějovic, závod tradičně skončí v Jindřichově Hradci. "Rád bych poděkoval sponzorům, Sboru dobrovolných hasičů, zástupcům měst a obcí, poprvé pojedeme v Českém Krumlově…" Témat o kterých by ředitel závodu Jan Hájek mohl mluvit dlouhé hodiny, je hodně. "Přijedou a pomáhají s organizací dobrovolníci, jsou třeba i z klubů, kterými jsem prošel," posílá další speciální poděkování do Slovanu Jindřichův Hradec, do Tábora, kde tehdy působil v družstvu ČSAD Čestmíra Kalaše. Hájek vzpomíná i na někdejší Duklu Český Krumlov…

Právě v Krumlově odstartují závodníci na náměstí Svornosti, kam se po zaváděcím okruhu ještě jednou vrátí. To je výborný nápad, který pořadatelé praktikují už několikátou sezonu, fanoušci cyklistiky si mohou prohlédnout cyklisty a jejich stroje dvakrát během krátké chvíle za sebou. "Letos v Krumlově ještě před pelotonem pojedou osobnosti, zástupci města, starosta, místostarosta, jsou tam na radnici sportovci, to mi přijde jako skvělé zpestření," doplnil Jan Hájek.

Dokonce třikrát budou v sobotu cyklisté šplhat na Javorník. Bude to stát za to. To je etapa, která by mohla být královská. Nejnáročnější. Co přinese průběh desátého ročníku, uvidíme, ale jisté, že mezinárodní závod Okolo jižních Čech je jedním z vrcholů cyklistické sezony v ČR.

To je léto! Stošek oslavil stříbro, teď se oženil. Ano mu řekla Helena Kristková

Okolo jižních Čech 2023 je mezinárodní cyklistický etapový závod, který se koná od 7. do 10. září 2023. Je součástí Světového poháru v silniční cyklistice a tedy v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2. Jedná se o druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v České republice. Letos proběhne desátý, jubilejní ročník.​

Etapy jsou zase poskládané tak, že peloton projede krajem. A bude to stát za to.

1. etapa:

Třeboň / Milevsko

7. 9. 2023 - 1.etapa - 138km Start: Třeboň, Masarykovo Náměstí; 15:00

2. etapa:

České Velenice / Studená

8. 9. 2023 - 2. etapa -137 km Start: České Velenice, sídl. Na Sadech, 14:00

3. etapa:

Český Krumlov / Javorník

9. 9. 2023 - Třetí etapa - 133 km Start: Český Krumlov náměstí Svornosti; 12:00

4. etapa:

České Budějovice / J. Hradec

10.9.2023 - 4. etapa - 168 km Start: České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.; 11:00