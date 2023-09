Velmi vydařený závod měli možnost sledovat fanoušci cyklistiky v průběhu čtyři dnů na jihočeských silnicích. Okolo jižních Čech 2023 už patří minulosti. Podívejte se na video u tohoto článku, startovní i cílová města provázela skvělá atmosféra. Podívejte se na viedo, start zpestřila kapela Country swing, poslechněte si její verzi písničky Something stupid - Sladké hlouposti.

Poslední etapu provázel v místě startu a cíle Country swing kvartet | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jako první přijel do cíle v Jindřichově Hradci Rasmus Bagh Wallin. Obhájce loňského vítězství jel závěrečnou etapu skvěle. Držel se v popředí, dostal se do úniku pětičlenné skupiny. V cíli jeho ruce vylétly k modré obloze. Celkové pořadí vyhrál ve skvělé formě jezdící Nor Martin hansen. "Byl to těžký závod, v sobotu jsme hodně nastoupali, ale týmově jsme skvěle bránili žlutý trikot," usmíval se na stupních vítězů. Druhý v celkovém pořadí byl Adam Ťoupalík. Také on předváděl v průběhu čtyř dnů úžasné výkony. "Je to super závod," pochvaloval si v cíli. "Jsem tady vlastně doma, znám to tady, je to pro mě skoro domácí závod," odpovídal člen týmu Elkov Kasper. Třetí místo v celkovém pořadí patří olympionikovi z Tokia Michaelu Kukrlemu z týmu Felbmayr Simplon Wels.

Ředitela závodu Okolo jižních Čech Jan Hájek po konci etapy poděkoval všem včetně dobrovolníků. "Bez nich by to nešlo. Já prošel cyklistikou v Jindřichově Hradci, jezdil jsem v Táboře, v Dukle Český Krumlov, jak člověk jde životem, tito lidi sem jezdí, pomáhají mi se závodem. Jsou třeba řidiči nebo staví start, připravují cíl, udělají si volno od rodin, nachystají si volno dva pracovní dny, dohromady je to zhruba šedesát lidí. Jsme připraveni dělat kvalitní závody, ne vždy se všechno úplně povede."

Letošní ročník se ale skvěle povedl z fanouškovského pohledu. Diváků bylo hodně, ve městech startu a cíle vytvořili úžasnou sportovní atmosféru.

Celkové výsledky a výsledky 4. etapy:

4. etapa: 1. Wallin (Restaurant Suri - Carl Rad - Dánsko), 2. Bartolomej Proc (Santic Wibatech - Německo), 3. Ludovik Holstad (CK Lillehamer - Norsko). Celkové pořadí: 1. Martin Hansen (Uno X - Norsko), 2. Adam Ťoupalík (Elkov Kasper - ČR), 3. Michael Kukrle (Felbmayr Simplon Wels - Rakousko). Nejlepší tým: Lotto Dstny - Belgie). Dresy. Žlutý: Martin Hansen. Zelený: Loland Sakarias (UNO X - Norsko). Puntíkatý: Martin Hansen. Bílý: Martin Hansen.