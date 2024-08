Cyklistické léto stále běží v plném proudu. Na jihu Čech mělo několik vrcholů. Ten, který je před námi, poutá pozornost. Závod Okolo jižních Čech.

Pořadatelé v roce 2024 připravují už 11. ročník. "Je to mezinárodní etapový závod UCI - Evropský pohár kategorie muži Elite a U23," vysvětluje ředitel prestižní akce Jan Hájek. Znáte termín? Už se blíží. 5.- 8.září:

Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2024. Pojede se 5. - 8. září | Video: Deník/ Kamil Jáša

Etapy:

I. čtvrtek 5.9. Třeboň - Jemnice 163 km

II. pátek 6.9. České Velenice - Studená 150 km

III. sobota 7.9. Český Krumlov - Horská Kvilda 134 km

IV. neděle 8.9. Trhové Sviny - Jindřichův Hradec 161 km

Při tomto mimořádném závodě, který má centrum v Jindřichově Hradci, propagují cyklisté pořadatelé, ale i početně doprovodné týmy jižní Čechy. "Zavítáme do České Kanady, Novohradských hor a Šumavy. Dotkneme se kraje Vysočina a západních Čech. Rádi se vracíme do měst, která s námi spolupracují dlouhodobě, ale čas od času zařadíme z důvodu atraktivity i města nová. Velice děkujeme všem partnerům, městům a obcím. Všem, kteří nám se závodem pomáhají. Před dojezdem závěrečné čtvrté etapy v Jindřichově Hradci uspořádáme rovněž tradičně závod pro děti a handicapované," informuje Jan Hájek." Letos bude poprvé v historii závodu zařazena etapa, kterou můžeme nazývat - horská. "Jedná se o třetí etapu. Pojede se na trase Český Krumlov - Horská Kvilda. Délka, jak to u horských etap bývá, sice nebude nějak závratná (134 km), ale v jejím průběhu nastoupají závodníci 3 100 výškových metrů. Na závěr absolvují desetikilometrové stoupání Rejštejn - Svojše s cílem u Hotelu Rankl. Přípravy na závod jsou v plném proudu, věříme, že se vše za přispění pořadatelů, ZZS Jč.k., Policie ČR, MP, SDH, zdárně podaří," dodal Hájek.

Bude to zajímavá sezony silniční cyklistiky s velkými vrcholy.

O závodě Okolo jižních Čech jsme mluvili s jedním z nejúspěšnějších cyklistů české historie. "Znám ten závod, " odpověděl na dotaz. Tyto závody, které jsou pro mladé cyklisty, třeba pro U23, prostě pro ty mladší kluky jsou strašně důležité. To je to, co třeba dělá Petr Kubias v Plzni, etapový závod West Bohemia Tour. Prolog a tři etapy. A to jsou ty závody, které ti kluci potřebují, aby se rozzávodili a získali jistotu, aby i ty týmy viděly, jak na tom jsou, než se rozhodnou je někam vzít."