Čtvrtá etapa cyklistického závodu skončila v Jindřichově Hradci dramatickým spurtem, který nadchl diváky. Nizozemec Casper van de Woude si zajistil puntíkatý dres, zatímco Slovák Daniel Vysočan získal bílý dres pro nejlepšího jezdce do 23 let. Belgický cyklista Victor van de Putte si odvezl zelený dres a žlutý trikot putoval do Polska díky Marcinovi Budzinskému.

Čtvrtá etapa končila v Jindřichově Hradci. Závodilo se od začátku až do konce. V čele si postupně silná skupina vypracovala náskok dvou minut. Do cíle přiletěli cyklisté ve spurtu, který diváci odměnili bouřlivým potleskem.

Už před cílem bylo jasné, že puntíkatý dres bude patřit Nizozemci Casperovi van de Woude. Pro bílý, který označuje nejlepšího jezdce do 23 let, si přijel Slovák Daniel Vysočan. "Krásný závod to byl, moc se mi tu líbilo, dres je pro mě odměnou, chtěl jsem ještě lepší výsledek v celkovém pořadí," říkal. Zelený dres má belgického majitele: Victor van de Putte. Žlutý trikot si z jihu Čech odvezl Marcin Budzinski (Mazowsze Serce Polski). V pořadí poslední etapy byl na stupních vítězů na 2. místě Michael Kukrle a nejlepším týmem ve čtyřdenním závodě byl Elkov Kasper.

Závod Okolo jižních Čech. 4. etapa Trhové Sviny - Jindřichův Hradec | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jan Hájek (ředitel závodu): "Po sportovní stránce je závod každý rok lepší a lepší. Letos byl největší počet týmů v historii. 27. To jsme nikdy neměli. To jsou jasné signály, že o závod je zájem. Teď je otázka, jestli v našem rozpočtu máme co zlepšovat. Tam už si myslím, že jsme úplně u stropu a tam už potom jen další kategorie, ale to třeba z nějakých tří milionů bychom se museli vyhoupnout na dvacet. To nevidím jako reálné. Takže možná trochu ubrat a spíš se soustředit na organizaci, protože sportovní úroveň je už na dostatečná."