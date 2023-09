Běžecký spolek#tymdejvid, který spojuje nadšené běžce v Českých Budějovicích a okolí, bude pořádat v neděli první oficiální ročník běžeckého závodu Okolo Muňáku.

V Municích se poběží okolo rybníka | Foto: Deník/ David Vaš

Závod je doslova pro celou rodinu. "Začínáme dopoledním programem dětských závodů, kde závodíme od těch nejmenších kategorií, rodiče s dětmi do 3 let, až po ty nejstarší - dorostenci," popisuje organizátor závodu David Vaš.

Dětské závody proběhnou kompletně na Munické návsi. Odpolední program bude pokračovat hlavním závodem na 8 kilometrů. "Startujeme ihned po vyhlášení dětských kategorií a to ve třináct hodin." Dvacet minut před startem závodu proběhne společné rozběhání s běžeckým trenérem a běžcem Davidem Vašem. "Závodem i podpoříme dobrou věc, běžíme pro Budějovické Centrum Bazalka." V Centru Bazalka se odborníci věnují dětem od 1 roku do 40 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. "Profil tratě je rovinatý a vede po cyklostezkách okolo Munického rybníka." Munice - Granulačka - park Hluboká - Hlubocká ZOO - Vondrov až do Munic. Asfaltová silnice (70 %) a lesní cesta (30 %). Doporučená obuv je tedy silniční.. "Dorazte v neděli do Munic u Hluboké nad Vltavou," vzkazuje David Vaš.