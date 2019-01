České Budějovice - Hlavní favorité padli, stolní tenisté mají nového přeborníka.

Jan Válka (vpravo) po finále gratuloval Pavlu Hornychovi k vítězství na okresních přeborech. | Foto: Deník/Michael Kalinics

Sobotní okresní přebory stolních tenistů na Orlu v Českých Budějovicích překvapivě vyhrál stolní tenista Pavel Hornych.



Šedovlasého rutiméra zastihl turnaj v nejlepší formě. Vyvaroval se výpadků či podcenění, i proti slabších soupeřům hrál soustředěně,bez nervůa využil toho, že hlavní favorité z mladší generace (Válka, P. Kortus ml.) neměli svůj den.



Finále se stalo soubojem legionářů. Funkcionář pořádajícího oddílu Pavel Hornych, jenž mnoho let nastupuje v nižší rakouské soutěži, porazil 3:1 exligového Jana Válku, který prvním rokem dojíždí za ping-pongem do Německa.



V semifinále Hornych potvrdil, že zná recept na jediného zástupce třetí ligy P. Kortuse mladšího, a už v základnískupině zdolal i M. Řežába - a lepší hráči si na Orel cestu vlastně nenašli…



Okresní přebory na Českobudějovicku prožívají slabé časy, nadále je provází nezájem většinyhráčů a klubů. To se projevilo na účasti: do turnaje zasáhlo i s mladíčky jen šestnáct tabletennistů.



Úroveň byla podobná jako loni. Oživením však byl start bývalého hráče Orla Tomáše Tengla, jenž se představil v dobré formě, jeho zápasy také patřily k nejatraktivnějším. V kategorii dorostu neměl soupeře Pavel Kortus mladší a od začátku nebylo pochyb, že obhájí loňské prvenství.