Podle Sedláčka má Jihostroj novou a zdravou energii. "Hodně jsme omladili, jako kolektiv si velmi sedíme, kluci, co přišli, jdou super," říká odhodlaně. Blokař připouští, že při velkých změnách měl z nově se tvořícího kádru respekt. "Ano. Obával jsem se, jak to bude, je tu hodně národností, nevěděli jsme, co to udělá, ale s novými spoluhráči jsme si skvěle sedli." Pětadvacetiletý volejbalista svoje úvahy ještě rozšiřuje: "Nevěděli jsme, kdo jaký bude mít charakter, teď už ale můžu říct, že jsme si sedli úplně parádně."

Oliver Sedláček měří 201 centimetr. Možná i proto se v minulé sezoně ozvala záda. Bolestivé zranění ho vyřadilo na dlouhý čas ze hry. Teď je plnohodnotně zpátky. "Zdravotně se cítím suprově," uvedl Oliver Sedláček doslova. "Doufám, že to tak vydrží co nejdéle." Jihostroj začíná 19.10. v Brně, doma se představí 24.10. s Benátkami nad Jizerou. "Náš tým má obrovský potenciál, uvidíme."