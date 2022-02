A právě Sedláček před semifinále odpovídal na dotazy:

Jak se těšíte na Final Four Českého poháru?

Pro mě má Český pohár velkou prestiž. Na finálovém turnaji budu poprvé, a navíc hrajeme semifinále proti mému bývalému týmu. Takže se moc těším a udělám všechno proto, abychom vyhráli. Byl by to pro mě největší týmový úspěch. Zatím jsem získal jednu medaili s Ostravou za třetí místo v extralize a jinou nemám. Pokud porazíme Ostravu, tak budeme nejhůř druzí, takže to je pro mě obrovská motivace.

Už probíhá popichování s bývalými spoluhráči z Ostravy?

Jasně. Píšeme si a voláme docela často. Občas si zahrajeme i nějakou hru na internetu, takže jsme v kontaktu. Myslím si, že srandičky a zdravé hecování k tomu patří.

Oliver Sedláček v dresu Jihostroje České BudějoviceZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Chtěli od vás trenéři Jihostroje informace o ostravském týmu?

Když jsme proti Ostravě hráli v této sezoně poprvé, tak samozřejmě vyzvídali. Myslím si ale, že naši trenéři mají ostravské hráče dobře nasledované, takže jim toho neřeknu o tolik víc, než už sami vědí.

V extralize jste Ostravu dvakrát porazili 3:0. Věříte v postup do finále poháru?

Já v to věřím. Za žádnou cenu ale nesmíme Ostravu podcenit, i když to podle tabulky vypadá, že bychom měli být favoritem. Kluci z Ostravy umí kousat, budou do nás mlátit servisem a když se jim bude dařit, tak to bude hodně těžký zápas. Největší zbraní Ostravy je atmosféra, kterou si dokáží vytvořit na hřišti, a servis.

Jak se vyrovnáváte s tlakem spojeným s ambicí Jihostroje vyhrát Český pohár?

Musím přiznat, že si na něj pořád zvykám. Nikdy předtím jsem ho nezažil, takže je to pro mě něco nového. Už jsem ale zase o něco starší a musím si na tlak zvyknout, abych se dál posouval.

Před Vánoci jste kvůli zranění nějakou dobu nehrál. Nyní je vše v pořádku?

Musím zaklepat, že už se cítím dobře. Měl jsem problémy se zády. Neví se přesně, co to bylo, šlo o oblast kolem páteře. Je možné, že jsem měl natažený nějaký vaz a bylo to akutní. Dostal jsem se z toho, cvičím a teď už jsem v pohodě.