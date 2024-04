Volejbalová veřejnost je na nohou. Semifinále extraligy volejbalistů začíná. V sobotu nastoupí hráči Jihostroje v Kladně, v úterý se série přesune do Č. Budějovic. Do výborné formy se v závěru sezony dostal blokař Oliver Sedláček. "Tím, že hraju víc zápasů za sebou, tím víc si věřím, tím víc mám momentálních zkušeností," popisuje hráč, který se svými výkony velmi intenzivně hlásí o pozvánku do české volejbalové reprezentace.

Grappling Rivals v Českých Budějovicích. Bude to zážitek

Teď má ale v hlavě jiné myšlenky. Semifinále. Kladno. Konkrétní volejbalové situace často konzultuje v Jihostroji se Srba Okoličem. "Má nesmírné množství zkušeností, snaží se nám je předat," vysvětluje Sedláček, jak to aktuálně v Jihostroji funguje. "On je k nám otevřený, když se chceme na něco zeptat, když se ho ptám já osobně na jeho blokařský pohled, jak vnímá smysl hry, vždy mi poradí. Jsem rád, že ho máme v týmu." Přitom charismatický mistr Evropy se Srbskem nejde pro ostřejší slovo daleko. "Je bodně impulzivní," potvrzuje Oliver Sedláček. "Na každém je, jak se s tím vypořádá. Já s tím nemám jediný problém," říká blokař Jihostroje, který by mohl svojí výškou a rychlostí na Kladno platit. "Mně když něco vadilo, tak mu to řeknu. Okolič se nás agresí snaží dostat k lepšímu výkonu."

V základní části extraligy si oba týmy podržely domácí prostředí. V Kladně vyhráli domácí 3:1, v Č. Budějovicích zase kraloval Jihostroj 3:0. "V play off ale není žádný z týmů v pozici favorita," myslí si Sedláček. "Teoreticky by podle papírových předpokladů mělo být favoritem Kladno, skončilo lépe v základní části, ale bilance je vyrovnaná, takže uvidíme, jak se komu bude dařit."

Po zranění a návratu do sestavy je pilířem kladenské obrany nad sítí reprezentační kapitán Adam Zajíček. Na jeho konkrétní osobu Oliver Sedláček říká: "Proti Kladnu jsme hráli, máme ho naskautované, totéž platí také obráceně. Doufám, že budu s Adamem do kříže, protože se na něj moc těším. Je to můj dobrý kamarád, volejbalový mentor, líbí se mi, jak hraje."