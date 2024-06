Tohle je skutečně zajímavý příběh. Zlato ve střelbě ze vzduchové pistole dorostenek získala na Olympiádě dětí a mládeže v Českých Budějovicích neteř olympijské vítězky Kateřiny Emmons Aneta Marečková. Její bratr Štěpán navíc přidal ve stejné disciplíně stříbro.

Michal Dusík komentuje pro Českou televizi přenos ze soutěže ve vzduchové střelbě. | Video: Deník/ Pavel Kortus

"Je to vlastně moje druhé vítězství na nějakých velkých závodech. Takže z toho mám úplně skvělý pocit. Rozhodně to využiju v budoucnu, když budu mít možnost střílet na nějakých velkých závodech, třeba jako tady. Je to super to zažít," uvedla šťastná vítězka Marečková pro Českou televizi.