Dechberoucí multimediální show na Vltavě, kterou na Náplavce sledovaly tisíce lidí, zakončila slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže, kterou hostí do čtvrtka České Budějovice.

Působivá multimediální show na Vltavě. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Působivé zahájení sledovali mezi tisícovkami účastníků i fanoušků třeba také olympijští vítězové hokejista Jaromír Jágr nebo běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. Oheň ODM 2024 zapálila v olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Adamczyková, jeho plameny ale ještě předtím vyšlehly z řeky Vltavy. Po úchvatné flyboard show na řece Vltavě vystoupala k Adamczykové hořící pochodeň, kterou oheň Olympiády dětí a mládeže zapálila. „Bylo to úžasné a jsem ráda, že jsem mohla na této akci být. Od teď už můžeme na sportovištích společně fandit a sdílet radost. To je to nejlepší,“ dodala dvojnásobná olympijská medailistka.

Zazněl také slib sportovců a rozhodčích. Na vrchol pódia vystoupala olympijská vlajka. Českou hymnu pak zazpívala Tereza Mašková za doprovodu houslisty Pavla Šporcla. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba následně pronesl magickou větu: „Považuji hry XI. letní Olympiády dětí a mládeže za zahájené.“

Slavnostní zahájení sklidilo bouřlivý potlesk tisíců diváků. „Zahajovací ceremoniál byl takovou show, o které si dovolím prohlásit, že něco takového České Budějovice ještě nezažily. Patří za to obrovský dík všem, kteří se na něm podíleli a kteří se podílejí na organizaci celé olympiády,“ nechal se slyšet náměstek primátorky města Petr Maroš.

