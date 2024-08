Ve svém tradičním sobotním Posledním slově, tentokrát nadepsaném „Z deníčku gaučového olympionika“, věnoval poslední odstavec táborské čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel (19): „Nadchla mě, i když ze semifinále nepostoupila. Nejen tím, jak běhá a jak se usmívá, ale taky tím, jak hezky a kultivovaně mluvila. Napadlo mě přitom, že by k ní hodně českých politiků, třeba pan poslanec Babiš (69) nebo pan europoslanec Zdechovský (44), mohlo chodit na lekce komunikačních zdatností, pokud by na to měla čas.“

Jako tichý obdivovatel kolegy Veise, jehož obdiv k juniorce od Jordánu sdílím, dávám i tomuto jeho dovětku palec nahoru. A poprvé se přiznávám, že když této závodnici začaly rychle přibývat výkony hodné zveřejnění v Deníku, zavolal jsem její trenérce Šárce Chládkové, jak vlastně máme její svěřenkyni titulovat, jestli Manuel, nebo „staročeštěji“ Manuelová. „Jedině Manuel, je na to citlivá!“ řekla Šárka, a bylo. Od té doby se Lurdes Gloria jinak u nás neobjevila.

close info Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové zoom_in Lurdes Gloria Manuel

Domácí sezona jinak aktuálně spíše spí. Na Pražských memoriálech na Slavii startovali tři Jihočeši. Marek Strnad (23, NV) byl druhý na 800 m ve svém nejlepším letošním výkonu 1:52,29, Tomáš Johaník čtvrtý v trojskoku 13,10 a Kateřina Tomášková (oba Sokol) dvanáctá na stovce časem 13,13. Stejnou disciplínu mužů vyhrál odchovanec stejného klubu Tomáš Němejc (Dukla) ve svém letos nejlepším výkonu 10,57.