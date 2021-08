Osobnosti kulturního nebe jsou u Lipna v rámci ČEZ Energy festu, který je součástí zmiňovaného festivalu. Kateřina Neumannová velice ochotně odpovídala na dotazy a přiblížila ztak atmosféru jubilejního ročníku.

V čem je desátý ročník jiný, než bylo těch devět předchozích?

Kromě toto, že je to poprvé dvouciferné číslo,tak je to týden delší, než byly ročníky předchozí. To je pro letošní rok zásadní novinka. Jinak se držíme osvědčeného konceptu.

Ten je jaký?

Nabídka aktivit pro celou rodinu. Testování metariálu, dáváme příležitost k vyzkoušení nových sportů. Nabízíme možnost sportování mladším dětem, ale také starší generaci.

Soutěžně?

Ne vždy. V rámci festivalu najdete závodní i nezávodní disciplíny. Na své si přijde úplně každý. Letos bych řekla, že nabízíme úplně exkluzivní tři ČEZ Energy festy.

To je hlavně kultruní náplň festivalu?

Jsou tu skvělí muzikanti, úžasné kapely, interpreti jsou opravdu osobnosti. Je co poslouchat, je na co se dívat, je opravdu hodně důvodů, proč stojí za to na Lipno přijet.

Mohli bychom být při výčtu koncertů konkrétnější, nebo je jejich náplň a složení tajemstvím?

Žádné tajemství tu nemáme. Hned první den tu byl Jirka Macháček a MIG 21 a také Dasha. Ti vlastně kulturní část festivalu začali. Pak přijdou dva pátky za sebou, dvacátého a dvacátého sedmého srpna, přijedou opravdu úžasní interpreti. Dvacátého tu budou David Koller, Miro Žbirka, Michal Hrůza. A o týden později přijedou Tata Bojs, Xindl X, Midi a mnozí další. Stačí najít oblíbence nebo oblíbenkyni a dorazit k Lipnu.

Jaké jsou k vyzkoušení sportovní disciplíny?

Na Lipně samopzřejmě využíváme vodu. To znamená, že část programu je na vodě. Začali jsme dračími loděmi, ale s vodou se nerozloučíme ani v dalších dnech festivalu. V akci jsou paddleboardy, plaveme, prostě je tu spousta sportovních disciplín. Do programu aktivní nabídky patří lekce bežecké školy, cvičení, pro děti tu jsou kurzy inline bruslí. Připravena bude vyjížďka s paralympijským vítězem Jirkou Ježkem, který tu byl už několikrát a na Lipno vždy rád přijíždí. Některé aktivity jsou unikátní, jiné se opakují každý den. Prostě kdo přijede, tak si svoji dsiciplínu určutě najde.