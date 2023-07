Markéta Jeřábková vyhrála v norském klubu Kristiansand Ligu mistryň. Dokonce u podruhé. "Necítím se být nejlepší českou házenkářkou," odpovídala s milým úsměvem na tváři. V souvislosti s nešťastným závěrem zápasu českých basketbalistek na ME, kde do vývoje zasáhlo video, vyjádřila se i k moderní technice, která ovlivňuje házenkářské duely. Na Final Four Ligy mistryň challenge byla, ale my trenérskou výzvu nepoužili." Podle Markéty Jeřábkové i ve světě házené rozhodčí často kontrolují situace u videozáznamu. "Teče, přešlapy, dívají se, jestli to bylo gól, jestli to byl faul na dvě minuty," jmenuje česká reprezentantka věci, které dost ovlivňují házenkářské zápasy.

Vítězka Ligy mistryň považuje výhru v této soutěži za sportovní vrchol. "Jednoznačně to je pro mě nejvýraznější úspěch," přikyvuje. "Naše reprezentace by potřebovala pozvednout, chtělo by to nějaký úspěch. U mužů nebo u žen," nepřímo naznačuje, že na klubové úrovni české hráčky sbírají trofeje, na té reprezentační se to ale moc nedaří. "Nesmíme se upokojit jen s tím, že jsme na mistrovství, Evropy nebo světa, ale když už tam jsme, tak bychom také měly něco dokázat," říká za sebe a své spoluhráčky.

V reprezentačním týmu čeká Markétu Jeřábkovou hned po letních prázdninách kvalifikace na mistrovství Evropy. Dopředu ji žene věčná nespokojenost. Sice vyhrála Ligu mistryň, to je pravda, ale na jasnou otázku, odpovídá: "Já jsem člověk, který není nikdy spokojený. Tato sezona? V celkovém výsledku nejsem úplně spokojená, vždy to může být lepší. Vždy to ale může být i horší," nezapomněla dodat. Markéta Jeřábková bere živo, jak běží. "Chci ze sebe vždy vydat maximum, abych za sebou měla čistý štít."

Docela směle by se mohla považovat za nejlepší českou házenkářku. Takové vyjádření ale od dvojnásobné vítězky Ligy mistryň nečekejte. "Máme dost kvalitních hráček. Teď už bohužel moje bývala spoluhráčka z klubu Jana Knedlíková je tou nejúspěšnější," jmenuje hráčku, která Ligu mistryň vyhrála dokonce šestkrát. Leví spojka nastupovala v norském Vipers Kristiansand s číslem 51. Po sezoně z klubu odchází. "Máme víc kvalitních házenkářek, jen by to chtělo reprezentační úspěch," zopakovala.

Markéta Jeřábková na Summer parku v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/ Miloš VrátnýObčas se sympatická a talentovaná 174 centimetry vysoká házenkářka zamyslí i nad turnajem, který se bude hrát pod pěti olympijskými kruhy. "Teď ale máme v plánu kvalifikaci na Evropu a start na prosincovém mistrovství světa, které se odehraje ve Skandinávii."

Markétiny myšlenky občas dolétnou až do roku 2028, kdy se olympijské hry budou konat v Los Angeles. Právě tam by měly směřovat hráčky, které teď sbírají zkušenosti. "Olympiáda je pro každého sportovce na nejvyšší úrovni top. Nic není víc. Snad kromě fotbalistů a tenistů, kteří mají jiné turnaje. Olympiáda je snem každého sportovce, být u toho musí být neskutečné." Právě proto byly kolektivní české sporty zařazeny do projektu, který cílí na OH 2028. Mají vylepšené podmínky, peníze na přípravné kempy v zahraničí. Týká se to i hráček, kterým ještě ani nebylo dvacet. "Nechci znít naivně, ale spíš optimisticky," dívá se Jeřábková k české účast na olympijských hrách za pět let. "Šance tu je. Teď je rok 2023, to znamená, že před nám je pět let práce. Něco se tady začalo budovat, všechno ale je o práci, aby lidi drželi při sobě, aby si pomáhali a neházeli si klacky pod nohy. Aby drželi zajedno, aby směřovali k jednomu cíli. Jak velká ta šance je a jak je reálná naše účast na olympiádě v roce 2028, to se uvidí."

Stejně jako aktivně prožívá a sleduje reprezentační scénu, pozorně vnímá také dění v českém prostředí. Nejvíc zpráv má asi z Písku, kde je doma. "Písek je mi nesmírně blízký," rozesmála se a hned vysvětlila. "Žiju tam s rodinou, s přítelem. O české házená mám samozřejmě celkový přehled. I když tu nejsem, je to můj domov. Je to místo, kde jsem vyrůstala a kam bych se třeba i jednou vrátila."

S Markétou Jeřábkovou jsme se sešli na Summer parku v Českých Budějovicích, kde se prezentovalo 30 sportů. Vyzkoušely si je především děti. "Jsem zastáncem toho, aby děti sportovaly, aby jim byl sport představovaný. Takovéto akce podporuju, jsem za ně nesmírně ráda. Očekávala jsem účast více škol, které do toho budou zaangažované. Čekala jsem, že tu bude víc dětí, které budou mít o sport zájem," uvedla házenkářka, opora reprezentace České republiky Markéta Jeřábková.