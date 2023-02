Horalové z hory Kleť. To musíte vidět! Ve vichřici putovali za Hančem a Vrbatou

Ve speciální anketě Deníku se sportovní hvězdy vyjádřily k zamýšlenému návratu ruských sportovců na olympijské hry. Dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová přemýšlí o sportovním světě velmi uvážlivě. Rozhodně není příznivkyní bojkotu: "To už tu bylo. Do těch časů se mi nechce vracet. Rozhodovat by měli funkcionáři. Ať rozhodne Mezinárodní olympijský výbor. Aby třeba jednotliví sportovci bojkotovali hry, to se mi nelíbí. Nepřijde mi to fér vůči nikomu," uvedla vodní slalomářka, která si v Atlantě a v Sydney dopádlovala pro zlato. Její kolega z divoké vody Jiří Rohan (stříbro na OH 1992 v Barceloně a stříbro na OH 1996 v Atlantě) dodal: "Bojkot? To ne. Nemám úplně jednoznačný názor na to, jestli Rusům povolit, nebo zakázat účast. To je těžké politické rozhodnutí. Ve skutečnosti to nic zásadního neřeší, ale chápu, že tlak na Rusko musí být ze všech stran. Bojkot olympijských her ale určitě ne."