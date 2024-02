V mateřské škole v Římově se děti na jeden den staly olympioniky. Učitelky připravily sportovní soutěže inspirované zimními hrami, kde malí sportovci napodobovali české reprezentanty. Na vlastní kůži si vyzkoušeli skeleton či skoky na lyžích a odnesli si domů nezapomenutelné zážitky.

Tady se soutěžilo na OH v Pekingu ve skocích na lyžích | Video: Deník/ Kamil Jáša

Děti, které navštěvují Mateřskou školu v jihočeském Římově, prožily atmosféru zimních olympijských her. Učitelky se během noci proměnily v organizátorky sportovních soutěží, z dětí se stali během dopoledne olympionici. Podívejte se do fotogalerie u tohoto článku, malí sportovci si na vlastní kůži nadšeně zkoušeli nejrůznější disciplíny. Na řadu přišel dokonce i skeleton! Děti napodobovaly nejúspěšnější českou reprezentantku, která za rodinou přijíždí do Jihočeského kraje, Aničku Fernstädtovou. "Jezdily na skateboardu vleže, připadaly si, jako by byly opravdu na olympiádě," popisují učitelky Andrea Sitařová a Eliška Nováková.

Děti skákaly ze židlí jako Roman Koudelka, měly na nohou "lyžáky", na hlavách pyšně nosily přilby jako sestry Indráčkovy. V jedné části římovské třídy vyrostla během noci biatlonová střelnice! "V šuplíku se našlo dost místa pro dva závodníky najednou, tak jsme z něj udělaly boby," popisují s milým úsměvem na tváři učitelky, které docela odvážně zrealizovaly roztomilý nápad. Děti ze třídy Myšek z Římova sportovaly celé dopoledne, domů si odnesly spoustu úžasných zážitků. Rodičům mohli benjamínci vyprávět, že závodili na olympiádě… Došlo i na lední hokej a "římovské Nagano" Podívejte se na video u tohoto článku, které jsme natočili přímo na zimních olympijských hrách v Pekingu. Třeba některé z dětí Mateřské školy v Římově bude za pár let místo ze židle ve třídě Myšek skákat z velkého olympijského můstku.

