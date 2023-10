Volejbalista Pavel Valach bavil diváky ještě ve "staré dobré" sokolovně. Teď slaví 70. narozeniny. K jistě četným gratulantům se přidávají také členové sportovní redakce Deníku.

Pavel Valach slaví sedmdesáté narozeniny | Foto: Deník/ archiv

Jeho cit pro balon byl excelentní. Přihrávka téměř neomylná. A vždy byl obrovský dříč. Bojovník. Smečař Pavel Valach, kterému kamarádi říkají "Džon", slaví 70. narozeniny. Hráče Dukly Kolín, Jiskry SB Jablonec a Škody České Budějovice, reprezentanta a olympionika ČSSR se startem na MS 1978, ME 1979 a OH 1980 v Moskvě, v letech 1995-2006 pětinásobného vítěze mistrovství ČR veteránů a superveteránů - hráčů nad 40 a 50 let velmi obsáhle představuje Český volejbalový svaz.

Valach právě dnes slaví neuvěřitelnou sedmdesátku

Rodák z České Lípy s dětstvím a mládím prožitým v Čáslavi, kde se v 10 letech začal věnovat v místní TJ lehké atletice (skoky) a později začal hrát v rámci studia na Střední zemědělsko-technické škole příležitostně volejbal. Na jednom z turnajů jej objevil trenér volejbalistů Dukly Kolín Josef Plašil, a když měl v roce 1973 nastoupit prezenční vojenskou službu, dostal pozvání na armádní volejbalový výběr branců v Kolíně. Narukoval do Dukly Liberec, kde si odbyl „přijímač“ a pak byl převelen do Kolína. Tak to bylo předem mezi trenéry kolínské a liberecké Dukly domluveno v obavách, aby Pavel neskončil v Dukle Trenčín, která byla na výběrech druhá v pořadí za Libercem. V Dukle Kolín odehrál „Džon“ pod vedením J. Plašila dvě sezony v 1. NL. V sezoně 1975/76 oblékl dres extraligového nováčka - Jiskry SB Jablonec (trenér Jiří Pochop), která skončila na posledním 10. místě a vrátila se zpět do NL. Historický okamžik Pavlovy volejbalové kariéry nastal 7. 9. 1976, kdy podepsal přestup do extraligové Škody České Budějovice. Její dres oblékal 13 sezon (do roku 1989) s nejlepším umístěním v roce 1988 (5. místo). První rok působení v Českých Budějovicích přinesl také zklamání, družstvo skončilo v sezoně 1976/77 na posledním 10. místě se sestupem do 1. NL, ale již v sezoně následující se do nejvyšší soutěže vrátilo natrvalo. Pavel s výškou 197 cm a mimořádnými skokanskými schopnostmi patřil na postu smečaře mezi opory Škodovky, kde se na jeho hráčském růstu podíleli postupně trenéři František Hruška (1976-79), Zdeněk Scheichl (1979-85 a 1987-89) a Antonín Procházka (1985-87).

Jihostroj poprvé doma. Hostem byly Benátky nad Jizerou

Pavlovy kvalitní hráčské výkony v extralize neunikly pozornosti trenéra mužské reprezentace ČSSR Petra Kopa, pod jehož vedením startoval na MS 1978 v Itálii (5. místo), na ME 1979 ve Francii (6. místo) a zažil neúspěšnou kvalifikaci na OH 1980 v Moskvě. Na olympijském turnaji si volejbalisté včetně Pavla Valacha nakonec zahráli v roli náhradníků po bojkotu her sportovci USA a dalších západních zemí. Narychlo sestavený tým volejbalistů ČSSR skončil v Moskvě pod vedením trenérské dvojice Pavel Schenk-Zdeněk Václavík v konkurenci 10 týmů na 8. místě. Byla to poslední účast českého šestkového volejbalu na olympiádě.

Pavel Valach na snímku vpravoZdroj: Deník/ archivJe třeba zmínit Valachovy aktivity a úspěchy v celostátních „veteránských“ soutěžích. V letech 1995-2004 (10 sezon) startoval s týmem Jihostroje ČB na mistrovství ČR hráčů nad 40 let (veteránů), v letech 1995, 1999 a 2000 získal 3 zlaté medaile s titulem mistra republiky, ve zbývajících letech ještě 4 stříbrné medaile za 2. místo a jednu bronzovou za 3. místo. V letech 2003-2007 (5 sezon) startoval se Českými Budějovicemi na mistrovství ČR hráčů nad 50 let (superveteránů) se ziskem 2 titulů mistra v letech 2005, 2006 a 2 titulů vicemistra v letech 2003 a 2007.