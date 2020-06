Veslaři, střelci, judista, volejbalisté, hokejisté, pozemní hokejistka, veslaři, vzpěrač, basketbalový trenér a další sportovci, kteří šířili slávu tehdejšího Československa daleko za hranicemi, se sešli v Třeboni. V Bertiných lázních je navštívila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Mezi olympioniky dorazila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská | Foto: Deník/ Radek Šíma, Jihočeský kraj

Podle hejtmanky Jihočeského kraje patří účastníkům olympijských her obdiv. "Neskutečný obdiv," zdůraznila. "Oni bojovali za Československou republiku. Sportovali v dobách, kdy to nepřinášelo veliké peníze, dneska mají zdravotní problémy, nízké důchody, jsem moc ráda, že Jihočeský kraj jim může trošku materiálně poděkovat za to, co pro tuto zemi udělali."Předseda jihočeské sekce Českého klubu olympioniků Antonín Procházka si podpory váží. A přidal i svůj pohled na současný vrcholový sport. "Za nás bylo sportování víc o soudržnosti, o prartě, jeden pomáhal druhému, mám pocit, že současné sportování je hodně zaměřené na peníze, které lidi kazí," uvedl.