České Budějovice - Dirigent hry mistrovského celku posledních tří let odpovídal na vaše dotazy v úterý ve 13 hodin.

Nahrávač Jihostroje ČB Michal Sládeček bude v úterý odpovídat na vaše dotazy. | Foto: Deník/Luděk Švejcar

Michal Sládeček přišel do jihočeské metropole před třemi lety z Ústí nad Labem. Ihned po svém příchodu zapadl to kolektivu, stal se oblíbeným hráčem mladých volejbalistů, především pak volejbalistek. Tři tituly v řadě svědčí o jeho kvalitách.

Jak se mu líbí v Českých Budějovicíh?

Proč nevyužil nabídky ze zahraničí a zůstal pod Černou věží?

Dovede letos opět svůj tým k titulu?

Michal Sládeček

přezdívka: Čita

výška a váha: 180 cm, 77 kg

datum a místo narození: 12. 2. 1980, Bratislava

stav: svobodný

číslo dresu: 12 tady, jinak stále 9

specializace: nahrávač

smečařský a blokařský dosah: 330 cm, 310 cm

volejbalová kariéra: odchovanec Inter Bratislava, VKP Bratislava, Klagenfurt, Innsbruck, Ústí nad

Labem

úspěchy: juniorský mistr SR 1997/98, mistr Evropy do 21 let v beachvolejbale 2000, vítěz Rakouského poháru 2003/04, vicemistr Rakouska, 3. místo ve Final Four Top Teams Cupu 2003/04, mistr ČR 2007, 2008, 2009

reprezentace: kvalifikace na ME 2006 - postup + Euroliga; 25 startů