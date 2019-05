Třetí ročník závodu HusMuž přilákal na start stovku učastníků, prologem hlavním kategoriím byly závody dětí. Na čtyři desítky malých závodníků si mohly užít plnohodnotné špičkové zázemí, které vyrostlo na břehu Křišťanovického rybníka. Na každého v cíli čekala medaile a bohatá nabídka občerstvovací stanice. V 11 hodin vyrazili na trasu dospělí duatlonisté.

Předem očekávaný souboj loňského vítěze Vojtěcha Bednarského a loni šestnáctého na havajském mistrovství světa Ondřeje Petra začal hned v úvodní disciplíně, kterou byl 4km dlouhý běh. Oba favorité se zbytku startovního pole vzdálili ve strmém výběhu od řeky Blanice a v depu měli minutový náskok před pronásledovateli. Biková trať poznamenaná několikadenním deštěm měřila 24km a byla rozdělena do dvou okruhů. Nejlépe si na ní počínali silní cyklisté Tomáš Jiránek, Pavel Jindra a především pak Václav Holub. Ten se díky skvělému výkonu přiblížil na půl minuty od vedoucí dvojice. Druhý běh, dlouhý 8km, zavedl závodníky na staré cesty a pěšinky okolo hradu Hus. Ondřej Petr už na třetím kilometru nasadil k trháku a pomalu se vzdaloval Bednarskému. Ten si jistil bezpečný náskok před třetím Holubem. Ve stejném pořadí doběhli závodníci do cíle a vítěz se netajil spokojeností. "Vše mi vyšlo podle plánu, hned jsme se zbavili soupeřů a soupeřili jsme s Vojtou o vítězství. Na kole byl lepší a táhnul tempo, já se spíše držel za ním. Na druhém běhu jsem potom zkusil zabrat v táhlém stoupání a už jsem se neotáčel. Krásná tvrdá trasa." Popisoval Ondřej Petr. Druhý Bednarský tak tak popadal v cíli dech a oddychoval na lavičce, zatím, co třetí Václav Holub si stihnul před cílem vyzvednout své ratolesti a proběhl páskou za ruku s dětmi.

Mezi elitními ženami patřila k domácím favoritkám Pavlína Vargová, ale konkurenci výrazně zlepšila Italka Bianca Morvillo, která obsadila loni skvělé páté místo na světovém poháru Xterra v Prachaticích. Ta také od začátku udávala drsné tempo, kterému žádná další žena nestačila. Od začátku se nedařilo Vargové, která dává v posledních dnech přednost studiu, a tak o pozici české jedničky bojovaly Lenka Cibulková a Jana Dubcová. V cyklistice Italka zvyšovala svůj náskok a na konec do cíle doběhla v čase 2:01:16, druhá Dubcová ztratila celých 7 minut a třetí Cibulková další dvě. Úctihodný výkon předvedla nestárnoucí, domácí, Šárka Grabmüllerová, která obsadila čtvrté místo celkově v čase 2:13.

Desítky amatérů potěšilo krásné počasí i zajímavé tratě, v cíli potom i tradiční opékání buřtů a neformální zakončení závodního dne. Kromě triatlonistů se představili i amatéři, mezi kterými se skrývali například členové jedné z nejvtvrdších českých metalových kapel Gride, kteří se zúčastnili vloženého závodu štafet. Český pohár bude pokračovat druhým dílem již 8. června v Ostrově. (pil)