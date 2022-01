Talentovaných nahrávačů nemá český volejbal nazbyt. Mezi mladíky, kteří by se v budoucnu mohli vypracovat na post extraligové jedničky, patří dvaadvacetiletý Ondřej Piskáček. "Nahrávač ukázal potenciál před vánoční pauzou, kdy nám pomohl vyhrát dva zápasy," zmiňuje tiskový mluvčí klubu Matěj Mayer. "Jsem za to rád," přikyvoval i trenér René Dvořák.

Ve dvou zápasech jste zaskočil za týmovou jedničku Miguela de Ama a trenér vás chválil. Zvedlo vám to sebevědomí?

Zahrát si v Beskydech a v Liberci byla příjemná odměna za práci během první půlky sezony. Zvlášť zápas v Liberci byl pro mě hezky nostalgický, protože jsem tam několik let hrál. Jsem hlavně rád, že jsme oba zápasy vyhráli a udrželi jsme se v tabulce extraligy na prvním místě. Spíš než sebevědomí mi tyto zápasy pomohly zvednout si herní sebejistotu.

Miguel de Amo je v týmu Jihostroje váš konkurent, ale především velký kamarád?

Ano, Miguel už je zpátky v plné kondici. Měl jen drobné zranění na palci u nohy. Vzájemně se podporujeme, takže ať už je na hřišti Miguel nebo já, oba máme stejný cíl – být co nejvíce prospěšní týmu.

Před sezonou jste prodloužil smlouvu v Jihostroji o dva roky. Rád byste se do budoucna stal nahrávačem číslo jedna?

Mým cílem je výkonnostně se posouvat, kdybych se v budoucnu stal týmovou jedničkou, byl bych moc rád.

Zmíněnou herní sebejistotu získáváte v prvoligovém EGE, kterému chodíte vypomáhat?

Ano, zápasy s EGE jsou pro mě velkým přínosem. Dostávám hodně prostoru na hřišti a herní praxe je velmi důležitá zvlášť u nahrávače.

Jihostroj vstoupil do nového roku jako nejlepší tým extraligy. Co na to říkáte?

První místo v tabulce extraligy je příjemná zpětná vazba za odvedenou práci jak v zápasech, tak na tréninku. Podle mě ale bude hlavně důležité základní část na první místě zakončit. V play off totiž není nad výhodu domácího prostředí a jako první tým po základní části bychom začínali série play off doma i případně ve finále.

Patříte mezi pilné studenty. Jaký je váš obor a jak aktuálně bojujete se zkouškami?

Za pilného studenta se rozhodně nepovažuju, většinu věcí hasím až na poslední chvíli. Momentálně studuju druhý ročník tělovýchovy na Jihočeské univerzitě. Zkouškové období je vždy náročné, v mém oboru obzvlášť fyzicky. Zvládnout se to dá, i když jsem často unavený. Třeba teď máme předmět lední hokej, kde musím dopilovat brždění na pravou stranu (smích).

Jak jste si užil vánoční pauzu a co byste popřál fanouškům Jihostroje do nového roku?

Vánoční pauzu jsem strávil v rodinném kruhu jako každý rok. Měli jsme jen krátké volno, přece jen bych zvládl odpočívat o něco déle. Ale je to lepší než žádné volno. Fanouškům Jihostroje bych chtěl poděkovat za podporu během celého roku a do toho nového jim přeju hlavně pevné zdraví a aby mohli chodit na naše zápasy v ještě hojnějším počtu.