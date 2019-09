Dorazili do tříd, popovídali si dětmi, zodpověděli na dotazy. Ondřej Piskáček, který přichází do Jihostroje z Liberce, odpovídal také na dotazy Deníku:

Ještě si vzpomenete na vaše první školní dny?

Hned když jsem přišel do této školy, tak mi to připomnělo moji základku.

V Sokolově?

Ano. Tam jsem začínal s volejbalem, tam jsem jako kluk chodil do školy.

Vzpomínáte na ty roky?

Moc rád. Byly to nejlepší školní časy. Tehdy jsem se ještě tolik nevěnoval volejbalu, ale spíš právě škole a kamarádům.

Jakým jste býval žákem?

Tak na dvojky, na trojky. První trojku jsem ale měl až asi v osmičce nebo v devítce. Snažil jsem se to vždy udržet na dvojkách. Mamka je učitelka, takže ona mě doma docela cepovala.

Teď už jste profesionálním sportovcem, ještě přemýšlíte nad dalším studiem?

Mám po maturitě, jsem profesionální volejbalista. Jestli někdy v budoucnu půjdu na vysokou školu, to teprve ještě uvidíme.

Přicházíte do Českých Budějovic, kdy došlo ke kontaktu s Jihostrojem?

Na konci loňské sezony. Volal mi Renda Dvořák, začali jsme spolu komunikovat.

Bylo to složité vyjednávání?

Ani ne. Po prvním, možná po druhém rozhovoru jsem byl už rozhodnutý, že chci do Budějovic jít.

Poč?

Zaprvé tu mám k sobě Marka Šotolu, se kterým se moc dobře známe z národního týmu, zadruhé se mi Jihostroj vždy líbil.

V čem?

Hraje neustále na úrovni. Pořád je ve špičce. Je tady dobré zázemí, dobrý trenér, je tady dvanáct stejně dobrých hráčů, takže i tréninky jsou kvalitní. Věděl jsem, že tím se budu zlepšovat.

Není tajemstvím, že přicházíte na post druhého nahrávače. Je asi těžké si představit, že „přepinkáte“ španělského reprezentnatna de Amo. Jak to vnímáte?

Tak to to je asi opravdu těžké si představit. On je bezchybný. Je téměř nestřídatelný. Budu moc rád za každý pobyt na hřišti.

Byl jste s týmem při tréninku na Kleti?

Byl. A docela to byla síla.