Letošní rok byl pro tenistu Tomáše Fencla z Ledenic úspěšný. Jeho poslední sezona mezi staršími žáky dopadla skvěle. Tak nadějné výsledky poslední dobou v jižních Čechách nikdo neměl. Vyhrál několik turnajů včetně dorosteneckého v kategorii C v Kaplici. Tam jako nenasazený a nejmladší účastník turnaje ztratil ve čtyřech utkáních jeden set.

LTC VITON České Budějovice. Tady vyrůstají talentovaní tenisté | Video: Deník/ Kamil Jáša

To však nebyl nejlepší výsledek sezony, byť šlo o kategorii dorostenců. Nejvíce si jihočeská tenisová naděje z letošního roku cení vítězství v celostátním turnaji kategorie A starších žáků ke konci září v Houštce u Staré Boleslavi. Hodnotu tohoto turnaje určují i získané body do žebříčků. Uhrál jich 200.

Dalším skvělým počinem Tomáše Fencla bylo vystoupení v Třebíči, kde se hrál také turnaj starších žáků kategorie A. Druhé místo vyneslo 138 bodů. To byl druhý nejlepší výsledek roku nadějného tenisty. Pro informaci či upřesnění: v Kaplici za vítězství dostal Tomáš 30 bodů, byť do hodnocení v kategorii dorostenců.

Turnaj v Houštce byl pro Tomáše Fencla zlomový v tom, že poslední tři soupeře nemusel. Se všemi dosud prohrával. Teď je všechny tři poprvé porazil. Na jediném turnaji zabil několik much jednou ranou. A to soupeři nebyli z Chotěhůlek. Hned dva trénují a hrají za Prostějov. Jsou sice mladší, jejich klub je však známá značka.

V prvním kole zdolal Matyáše Záhornického z Pardubic 6:1, 6:2. „To nebyl zase tak těžký zápas,“ glosoval výsledek úvodního kola v Houštce Tomáš Fencl.

Ve druhém narazil na Tomáše Tichého ze Sportu Kolovraty. Porazil jej 6:2, 6:0. „To jsem udával tempo zápasu a více jsem hru tvořil,“ popsal, jak dospěl k jasné výhře.

Ve třetím kole se utkal s Matyášem Maršíkem, prvním z hráčů Prostějova. Maršík se narodil poslední den roku 2010 a je o 16 měsíců mladší. Jihočech ho porazil 1:6, 6:1, 6:0. „Zpočátku jsem chyboval. Pak jsem přestal dělat chyby a soupeř rázem nestačil tempu,“ vysvětlil zvrat vítěz zápasu. „Od začátku jsem se snažil hrát útočně. Když jsem přestal dělat chyby, šlo mi to dobře.“

I ve čtvrtém kole potkal hráče Prostějova. O 11 měsíců mladšího Michala Rakouše zdolal přesvědčivě 6:3, 6:2. Také ho poprvé porazil. „V prvním setu jsem ani tak dobře nehrál. Ale soupeř dělal chyby,“ vybavil si Tomáš. Rakouš si uvědomil, kde si sám škodí. A přestal kazit. Jenže na to Jihočech dobře reagoval. „Začal jsem více chodit dopředu a převahu jsem si udržel.“

Na Rakouše použil recept, který na něj má proti Tomášovi i o 18 dní starší Matěj Köhler z I. ČLTK. Ten Rakouše dosud vždy porazil. „Matěj říkal, že je třeba hrát Rakoušovi přes forhend a ven z kurtu. Fungovalo to,“ upřesnil Tomáš Fencl. A právě poradce Köhlera potkal ve finále. Soupeř, který předtím ve čtyřech zápasech neztratil set a prohrál celkem 22 gamů, byl další bariérou z minulosti. Také s ním zatím jen prohrával. Jihočech na cestě do finále ztratil jeden set, celkem 17 gamů. A tentokrát nad Köhlerem zvítězil 6:3, 3:6, 6:4.

Na utkání byl i kouč Tomáše Fencla Jiří Linha z českobudějovického klubu VITON, kde spolu trénují a za který Tomáš hraje. „Bylo to z obou stran nervózní utkání,“ řekl Jiří Linha. Musel být rád, když loterii prvního setu jeho svěřenec vyhrál. „Pak však Köhler zpřesnil hru a Tom nebyl schopen reagovat ani na začátku třetího setu,“ doplnil Jiří Linha.

Ve třetím setu prohrával Tomáš Fencl 0:2. Přesto 6:4 vyhrál. Čím set otočil? „Zklidnil se v hlavě. Soustředil se i na servis, lépe podával,“ upřesnil kouč Jiří Linha. Po posledním míčku celého turnaje musel mít Tomáš Fencl euforický pocit. Takový, kdy si třeba po chvilce řekne, že všechna tenisová dřina za to stála.

Tuzemský tenis nemá kategorii kadetů. Nerozděluje dorostence jako jiné sporty. Když starší žák v kategorii skončí, přechází do dorostu, kde potkává soupeře i o čtyři roky starší. Sportovci vědí, že o výkonnosti v mládežnických kategoriích rozhoduje každý den. Natož rok. Nebo čtyři.

Tomáše Fencla nečeká lehké období. Soupeři budou silnější, vyšší, zkušenější. Když o tom přemítal, vybavil si finále turnaje kategorie A v Třebíči. Hrál tam coby nasazená šestka s trojkou Matúšem Klimentem z Poruby. Soupeř se radoval z výhry 6:3, 6:0. „Kliment je vyšší, silnější. Byl na tom prostě lépe fyzicky,“ vysvětlil rozdíl Jiří Linha. „Od začátku jsem nestíhal,“ vybavil si Tomáš Fencl.

Takové zápasy ho teď také čekají. Mezitím poroste, zesílí. Bude si v tenisu hledat svoji pozici. Bylo by dobré, kdyby si udržel vztah ke sportu, který ho baví. Pak se uvidí, co to přinese. (jts)