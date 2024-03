Od atletických drah a volejbalových kurtů až po exotickou krásu tropických rostlin – taková je cesta Markéty Aubrechtové. Potkáte ji v Jihočeském muzeu. V tropickém ráji. Ale jen do neděle.

Od atletiky a volejbalu až k masožravým rostlinám. Markéta Aubrechtová | Video: Deník/ Kamil Jáša

Závodila za Sokol České Budějovice, hrála volejbal za PF Č. Budějovice. Život ji zavál jinam. "Sport mě naučil jiné věci než kytičky," říká s milým úsměvem na tváři Markéta Aubrechtová. Aktuálně ji nejspíš potkáte v Jihočeském muzeu, kde ještě do neděle můžete navštívit "její" tropický ráj plný barev a vůní, který připravila společně s Martinem Dlouhým.

Není to tak dlouho, co jejím životem byla atletika, parta, kterou dal dohromady trenér Jiří Couf. "Ráda na tu dobu vzpomínám," říká dáma, která teď má ve svém životě orchideje, masožravé rostliny, bromélie, kaktusy, sukulenty. Její maminka patřila v Jihočeském kraji dlouhé roky k nejšikovnějším volejbalovým smečařkám. "Také jsem hrála volejbal," usmívá se Markéta. "Jako mamka. Pak ale přišly zdravotní potíže, se sportem byl konec a vrhla jsem se do světa kytiček. Nikdy jsem nelitovala," doplňuje Markéta Aubrechtová. Co jí dal svět sportu? Co jí do života dávají masožravky? Podívejte se na video u tohoto článku.