Tenisté Tábora skončili opět druzí. Oproti minulému ročníku soutěží tenisových družstev se ve druhé lize ve skupině B sice LTC Tábor 1903 o dvě prohry pohoršil, na druhou příčku tabulky mu však v hodně vyrovnané skupině bodový zisk s dalším kritériem se skóre zápasů stačil. Navrch LTC Tábor B vyhrál oblastní divizi a má právo postupu do druhé ligy. Bez ohledu na to, že jeden tým ve druhé lize už má.

Jindřich Růžička už čtvrt století pracuje s tenisovými raketami | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vítězství v divizi Tábor B letos obhájil. Celostátní soutěž za první příčku v loňském roce později přenechal klubu Sports Academy z Bohnic, který však i letos skončil poslední a měl by sestoupit. V Táboře si v tomto roce připomínají 120 tenisu ve městě. Výsledky momentálně jasně nejlepšího tenisového klubu v jihočeské oblasti jubileum dobře rámují.

Výhrou se v této sezoně se soutěží družstev za LTC Tábor 1903 ve dvouhrách loučili Marcolla, Neradová, Toman a kapitán týmu Jirovský, který zvítězil bez boje. Za rozhodnutého stavu se po dohodě kapitánů nehrála jedna ze dvou čtyřher mužů. Je zajímavé, že podobně jako loni, i letos vyhrál Tábor v utkání s Modřany B. Poprvé těsně na kurtech soupeře, podruhé doma.

Bilanci na postu jedničky si vylepšil táborský Jakub Marcolla. Také loni Jakuba Berana porazil, bylo to však skrečí soupeře. Letos Marcolla na domácím kurtu jasně rozhodl ve třetím setu, když mu nevyšel tie-break ve druhé sadě. Jeho soupeř byl ještě v zimě hráčem Sparty. Loni za Modřany hostoval a letos tam přestoupil. Marcolla je o jeden rok a den starší, než Beran.

Arnošt Petráček se ponoří do vody. Na Lipně. Chce, aby u toho bylo hodně dětí

Kamila Neradová ukázala, že její forma je nadále nahoře. Marie Svozilová, kterou v posledním kole jasně porazila, je na 58. pozici celostátního žebříčku. Neradová je stejně jako Svozilová ročník narození 2002. A v celostátním žebříčku je na 57. příčce, tedy o jediné místo výš. Čekal by se vyrovnaný souboj, to však Neradová nepřipustila.

I sedmé utkání v letošním ročníku soutěží družstev Tomáš Toman vyhrál. Musel sice tentokrát hrát tři sety, což se mu stalo podruhé v sezoně, pozici neporaženého však uhájil. Jeho soupeř z Modřan Jan Michálek je také ročník narození 1989. Své 34. narozeniny však už v květnu oslavil. Tomana čeká oslava v září. Michálek je na celostátním žebříčku o více než sto příček výš. Oba hráči jsou však již v letech, kdy se za postavením v tomto kritériu neženou.

Modřany tentokrát nebyly kompletní. Táborští pro jistotu povolali Natálii Rainke z rezervy do prvního družstva. Byť nakonec nebodovala, nebyl to Tábor, kdo neměl plnou soupisku. Modřany postrádaly čtvrtého hráče a domácí hrající kapitán Jakub Jirovský si připsal výhru bez boje. Podobně to dopadlo ve čtyřhře, kde bez boje s Marcollou také bodoval.

LTC Tábor 1903 loni svým výsledkem ve druhé lize družstev hodně příjemně překvapil. Ani letos se nedá jeho výsledek hodnotit jinak než jako velmi dobrý.

Bechyně přeskočila Hlubokou

V nejvyšší oblastní soutěži, divizi, přeskočila Bechyně v posledním kole Hlubokou a zachránila se. Stačili k tomu čtyři muži, kteří proti VITONU A uhráli všechny body. Ženy domácí nepostavili. Čtyřikrát se hrál třetí set, a třikrát uspěli bechynští tenisté. To se ukázalo pro záchranu divize v Bechyni jako rozhodující, protože Hluboká doma se Strakonicemi jasně prohrála. Neuhrála ani set a získala pouhých 36 her. V utkání Bechyně - VITON A to na sety bylo 11:11.

Zajímavostí byla prohra posledního vítěze oblastního přeboru mužů Fáčka s Hradským. Souboj jedniček prohrál Fáček 4:6, 2:6. Nemusel z toho však mít deprese. Hrál se soupeřem, který umí. Hradský coby starší žák odešel v roce 2007 do Prostějova a ve stejném roce byl v kategorii tuzemskou jedničkou. O tři roky později byl jako osmnáctiletý sedmý na žebříčku dorostenců. Mezi muži se následující sezonu dostal na 79. příčku. To bylo jeho nejvyšší postavení v žebříčku dospělých.

V KP I se překvapení nekonalo. Pelhřimov sice vůbec poprvé v sezoně prohrál v jednom utkání dvakrát, skóre 7:2 doma proti Sezimovu Ústí však ukázalo na jeho suverenitu. Ani hosté v předchozích šesti kolech neprohráli, avšak tentokrát přijeli jako druhý tým tabulky a s tím také z Vysočiny odjeli. Jejich body získali Ondřej Špaček a Jan Tročil. David Dub a Marek Moucha jim podlehli shodně 2:6, 4:6.

Nikola Homolková, Adriana Svobodová i Lukáš Šefčík z celku domácích museli do třetího setu. Proti Lucii Bacíkové, Denise Cíchové a Přemyslu Špačkovi v rozhodující sadě přesvědčivě uspěli. Sety skončily 6:3, 6:1 a 6:0 v jejich prospěch. Pelhřimov získal právo postupu do divize. Z KP I sestupuje Český Krumlov, který prohrál o čtyři utkání v sezoně více než sedmé Milevsko.

Výsledky 7. kola - II. liga, skupina B: LTC Tábor 1903 - Modřany 5:3. Marcolla - Beran 6:4, 6:7, 6:2, Jureček - Kusý 4:6, 6:1, 2:6, Neradová - Svozilová 6:4, 6:1, N. Rainke - Novotná 3:6, 3:6, Toman - Michálek 6:0, 4:6, 6:4, domácí Jirovský bez boje, Neradová, N. Rainke - Novotná, Svozilová 1:6, 0:6, Marcolla, Jirovský bez boje, poslední čtyřhra se po dohodě kapitánů za rozhodnutého stavu nehrála. Ostatní: Sports Academy - Hamr B 4:5, Oáza Praha - Ústí nad Labem 7:2, Říčany - Start Praha B 6:3. Konečné pořadí: 1. Modřany B 6 výher/1 prohra, body 36:22, 2. LTC Tábor 4/3, 35:27, 3. Oáza Praha 4/3, 34:29, 4. Start Praha B 4/3 31:30, sety 70:65, 5. Hamr B 4/3, 32:31, sety 70:70, 6. Říčany 3/4, 31:32, 7. Ústí 3/4, 28:35, 8. Sports Academy 0/7, 20:41.

Divize: Tábor B - Písek 7:2, Bechyně - VITON České Budějovice B 5:4, VITON A - Humpolec 3:6, Hluboká - Strakonice 0:9. Konečné pořadí: 1. LTC Tábor B 7/0, 50:13, 2. Písek 5/2, 38:25, 3. Humpolec 5/2, 37:26, 4. VITON A 5/2, 36:27, 5. Strakonice 3/4, 35:28, 6. VITON B 1/6, 26:37, 7. Bechyně 1/6, 19:44, 8. Hluboká 1/6, 11:52.

KP I: Pelhřimov - Sezimovo Ústí 7:2, Milevsko - Dobrá Voda 4:5, Tábor C - Kaplice 4:5, Velešín - Český Krumlov 6:3. Konečné pořadí: 1. Pelhřimov 7/0, 58:5, 2. Sezimovo Ústí 6/1, 45:18, 3. Dobrá Voda 4/3, 31:32, 4. Kaplice 4/3, 28:35, 5. Velešín 3/4, 25:38, 6. LTC Tábor C 2/5, 27:36, 7. Milevsko 1/6, 21:42, 8. Český Krumlov 1/6, 17:46.

Z programu: 14. - 18. srpna mistrovství České republiky jednotlivců - mužů a žen v Ostravě. 29. července až 4. srpna Pardubická juniorka, mistrovství republiky dorostu, 24. - 29. července mistrovství republiky staršího žactva - chlapci ve Valašském Meziříčí, dívky v Dobříši. 4. - 9. července mistrovství republiky mladšího žactva - chlapci v Liberci, dívky v Mostě. (jts)