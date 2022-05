Když předseda Jihočeského tenisového svazu Miloslav Hlaváček valnou hromadu zahajoval, ocenil výraznou dlouholetou činnost Zbyňka Maláta v tenisu a vyzval přítomné k uctění jeho památky minutou ticha. Před Zbyňkem Malátem dostali ocenění Osobnost roku Jaroslav Zíb a in memoriam Miloslav Hlaváček starší.

Tenis hrával Zbyněk Malát od dětství a vydržel u svého sportu po celý život. Narodil se v roce 1940, v době druhé světové války. V Pelhřimově museli z tenisového oddílu v roce 1948 odejít kmenoví hráči, aby, dle oficiálních nařízení komunistického režimu, nebránili pracujícímu lidu ke vstupu do oddílu. Na začátku padesátých let se mohli vyloučení tenisté zvolna vracet. „Jako žák jsem trávil většinu volného času v areálu,“ sdělil Zbyněk Malát ve svých vzpomínkách. Poprvé za Pelhřimov hrál v roce 1953 v utkání proti Pacovu. Ve stejném roce se představil na žákovském turnaji v Písku. O tři roky později už jako mladší dorostenec nastoupil v mezikrajovém utkání Brno - Jihlava.

Zbyněk MalátZdroj: Deník/ jtsCennou trofejí pro něj byl podpis Američana Arthura Larsena, který při utkání v Brně vystoupil v exhibici s dalším Američanem Budge Pattym. Larsen patřil před válkou ke světové špičce. Jako námořník se však ve válce zranil tak, že mu ochrnula hrací ruka. „Po válce vzal raketu do druhé ruky a dokázal se probojovat na desáté místo na světě,“ vzpomínal s velikým obdivem Zbyněk Malát.

Jeho sportovní kariéra však nemohla pokračovat podle představ. Už při nástupu na ČVUT šel tenis stranou. Po vyloučení z vysoké školy musel Zbyněk Malát na dva roky na vojnu a po ní se zařadil do povinného pracovního procesu. Tenis hrál pro zábavu, byť nevynechal žádnou příležitost dostat se na kurty. Po vzoru svého otce se pak stal činovníkem a také rozhodčím. V obou oblastech byla jeho kariéra úctyhodná. A v obou se vypracoval do absolutní tuzemské špičky.

Jako činovník začínal u organizování turnajů pro mládež. Od roku 1968 pracoval ve výboru pelhřimovského tenisového oddílu, kde působil do roku 2011. V roce 1970 se stal členem vedení krajského tenisového svazu, kde měl na starost výstavbu. Později převzal komisi rozhodčích, kterou předtím řídil jeho otec. Krajský tenisový svaz tehdy vedl Miloslav Hlaváček starší, který se stal osobností jihočeského tenisu za rok 2020. Zbyněk Malát ve vedení jihočeského tenisu skončil v roce 2017.

Koncem osmdesátých let se za Jihočeský kraj dostal do vedení Českého tenisového svazu. Po roce 1989 se stal členem Výkonného výboru i Rady Českého tenisového svazu. Byl také členem kolegia Rady ČTS. To vše byly nejvyšší dosažitelné pozice pro zástupce kraje.

V roce 1970 získal Zbyněk Malát nejvyšší kvalifikaci rozhodčího první třídy a časem byl zařazený mezi ústřední rozhodčí. Jako čárový působil mimo jiné při zápasech Davis Cupu i Fed Cupu, dvou nejvyšších světových klání týmů mužů a žen. V Davis Cupu byl mimo jiné u vítězství Československa v roce 1980 proti Itálii. „Před rokem 1989 byly mezistátní týmové zápasy prakticky jediné s účastí zahraničních tenistů u nás. Byla to velká čest dostat se jako rozhodčí mezi zhruba 25 vyvolených.“ konstatoval ve vzpomínkách. Při Davis Cupu v roce 1975 v utkání s Australany byl určený k rozhodování na síti. V tehdejší době nebyla technika jako dnes. Využívala se ruka na lanku, které drželo síť.

V Praze se v roce 1986 podílel na řízení zápasů Fed Cupu. Tehdy to byl veliký týmový turnaj a na začátku bylo zhruba 150 rozhodčích. Zbyněk Malát vydržel do finále Československo - USA, kde byl u zápasu Helena Suková - Chris Evertová. Tehdy v Praze za Spojené státy hrála i Martina Navrátilová, která předtím emigrovala. „Tenkrát se nedalo mluvit o finančním efektu. Náhrady rozhodčím nestačily na skutečnou režii,“ vybavil si Zbyněk Malát. Jako čárový skončil v roce 1995. Pokračoval však jako vrchní rozhodčí či delegát.

V roce 1993 se v hotelu Evropa v Praze uskutečnily oslavy 100 let tenisu v Čechách. Zbyněk Malát si považoval setkání s poradkyní Václava Havla pro sport a sedminásobnou olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou a také s Jaroslavem Drobným, který vyhrál jako první Čech Wimbledon.

V roce 1941 se v Pelhřimově hrál turnaj, na kterém startoval i Jaroslav Drobný. Tehdy byl hostem babičky Zbyňka Maláta a bydlel i v její vile. Jaroslav Drobný paní Malátové později napsal dopis a přiložil fotografii. Tu mu Zbyněk Malát na setkání v Praze ukázal a Jaroslav Drobný mu ji po 52 letech podepsal. „Je to jedna z mých nejhezčích vzpomínek z působení v tenisu,“ svěřil se Zbyněk Malát v ohlédnutí za svým bohatým tenisovým životem. (jts)