Do haly SK Meťák přivedla "svoji" Ostravu Veronika Rybičková. Dámy dorazily přesně na čas. Trénink začal v 18.30, deset minut před začátkem vešel realizační tým do perfektně nachystané haly, o chvíli později už se převlečené slečny v ostravských barvách rozcvičovaly.

Poslední cesta s "Čangem" Michalem Galisem. Kamarádi se s ním rozloučí v pondělí

Rybičková pochází z Č. Budějovic, ke klubu SK Meťák se vždy velmi hrdě hlásí. "Oslovil mě náš trenér, jestli nevím o někom, kdo by nám zařídil trénink, s panem Janouškem se známe dlouho," jmenovala šéfa českobudějovického klubu SK Meťák. "On nám vyšel vstříc, moc mu za to děkujeme," vzkázala Veronika Rybičková, která bude jednou z velkých hvězd ženského finále. Fakt, že Ostrava vyrazila v dějišti finálového zápasu na trénink už 24 hodin dopředu, o mnohém vypovídá: "Je to pro nás důležité utkání, chceme vyhrát, je to vstupenka na Champions Cup," doplnila Rybičková.

Podívejte se na video, zachytili jsme trénink Ostravy v hale SK Meťák.