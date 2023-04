Byl to dobrý nápad. Promrzlé pyjavice uspořádaly 1. ročník soutěže Českého poháru v zimním plavání. Na startu byli zkušení plavci, ale i začátečníci. Pro veřejnost byla připravena trať na 100 metrů.

Plavecký Český pohár na soutoku Malše s Vltavou | Video: Deník/ Kamil Jáša

Markéta Kotková je z Českého Krumlova. Otužování je pro ni zábavou. Odreagováním. "Ale naposledy jsem se otužovala v prosince, pak jsem měla přestávku, proto jsem nevěděla, co to se mnou udělá," vyprávěla na břehu. Vylezla z vody a rozdávala milé úsměvy. "Klidně jsem si mohla zvolit i delši trať." Odplavala stometrovou trasu, kterou pořadatelé zařadili do programu Českého poháru v zimním plavání. "Stovka byla pro neregistrované. Pro veřejnost," potvrdila Markéta Čápová, která vede spolek otužilců Promrzlé pyjavice. Pozorní čtenáři správně reagovali na články o "pyjavicích", opravdu mají v názvu klubu tvrdé y…

Lukáš Havel překonal rekord Stanislava Marka. Po půlminutě šel do sprch

Markéta Čápová vyráží mezi Promrzlé pyjavice už devátý rok. "V úterý a ve čtvrtek chodíme do vody v sedmnáct hodin, v neděli v jedenáct," přibližuje pravidelný program, který otužilci dodržují v Malši u mostu nad Malým jezem. Když se do studené vody potopili poprvé, působili pro okolí exoticky. Teď už se na břehu zastaví pár zvědavců, podívají se, někdo zatleská… "Už si na nás zvykli," usmívá se Markéta Čápová. "Lidi přibývají, před devíti lety jsme tu byli tři, teď už je nás docela dost. Tehdy to byla docela atrakce, teď už jsou kolemjdoucí zvyklí," vysvětlila.

A teď už mají Promrzlé pyjavice za sebou závod Českého poháru. Platí to i o Markétě Kotkové. "Já opravdu moc nevěděla, co ta voda se mnou udělá, ale bylo to v pohodě, bylo to moc příjemné," vyprávěla s ručníkem v ruce. Voda měla při závodě Českého poháru pro otužilce docela příjemných sedm stupňů. Občas hladinu rozfoukal silný vítr. "Vlny byly docela veliké," shodli se závodníci. Markétě Kotkové vítr nevadil, sedmistupňová voda také ne. "Otužování mi dodává psychickou energii, určitě bych ho všem doporučila, je to psychická očista, je lepší vlézt do řeky než si doma dávat studenou sprchu," smála se sympatická dáma, která vyzdvihla výběr místa závodu. "Ta myšlenka plavat na soutoku Vltavy a Malše se mi moc líbí. Je to hezký symbol, plavat na soutoku dvou řek."