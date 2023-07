Jihočeský kraj je dějištěm mistrovství České republiky v paddleboardingu a parapaddleboardingu. Nejlepší závodníci bojují o české tituly v několika kategoriích. Ředitelkou precizně nachystaného šampionátu byla už zkušená paddleboardistka Lucie Fialová.

Mistrovství ČR v paddleboardingu a parapaddleboardingu na Bezdrevu | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na Bezdrevu, který je druhým největším rybníkem v České republice, se sešli vyznavači jízdy na paddleboardu. Pořadatelé domácího šampionátu vypsali několik disciplín. Dlouhý závod na 6 a 12 kilometrů, open a sport pro muže a ženy a také pro závodníky do 15 let. Organizátoři připravili na letní večery i doprovodný program. Dlouhé závody vyhráli Iva Dundová z Hudy SUP teamu a Ondřej Petrák z TJ Prazdroj. "Začátek se povedl," přikyvovala Dundová. "Já jsem taky spokojený," dodal Petrák. Společný šampionát pro zdragvé a sportovde s handicapem se koná už počtvrté. " Jsme rádi, že jsme společně, my kolegům říkám zdravouši," pousmál si Ivan Nestával ze společnosti Aktivně s vozíkem. Mottem šampionátu je heslo: Pádlujeme společně.

Pořadatelé připravili bohatý dopovodný program. "Premiéra dokumentárního filmu 73 000 záběrů byla výborná, moc nás to bavilo," vyprávěl na břehu Bezdrevu za sebe i za své kamarády Jan Herman z Aktivně s vozíkem.

Ředitelkou precizně nachystaného festivalu byla už zkušená paddleboardistka Lucie Fialová.