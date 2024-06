Martin Hruška, oblíbený herec Jihočeského divadla, náhle zemřel ve věku 56 let. Jeho kariéra byla plná nezapomenutelných rolí, včetně představení na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Hruška byl také vášnivým sportovním fanouškem, který často navštěvoval zápasy jihočeských klubů.

Martin Hruška v Jihočeském divadle v režii Martina Glasera představení Osiřelý západ. | Video: Deník/ Jihočeské divadlo

Je to zpráva, které věřit nechcete. Zemřel Martin Hruška. Herec, který byl doma na jihu Čech. Na jevišti předváděl často i sportovní výkony, třeba před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. Nebo v jedné z hlavních rolí ve hře McDonagha Osiřelý západ, jejíž úryvek najdete na videu u tohoto článku.

Zdroj: Deník/ Jihočeské divadlo

Martin Hruška velmi intenzivně prožíval úspěchy a nezdary s jihočeskými sportovními kluby. Dodnes příznivci Jihočeského divadla vzpomínají na ztvárnění jedné z hlavních rolí ve zmiňované hře McDonagha Osiřelý západ. Během představení se často objevovaly zmínky o sportu, konkrétně o fotbale v Irsku, navíc ztvárnění hlavních rolí vyžadovalo od herců i hodnotný sportovní výkon.

Nabízíme vám rozhovor, který Martin Hruška v únoru roku 2008 poskytl velmi ochotně Deníku:

„Sport mě baví, s tátou jsem od dětství chodil na fotbal nebo na hokej. Jsem rodilý Budějovičák, mám ke sportovním klubům z města vztah.“ Poměrně často bývá v ochozech hal a stadionů. „Když mám čas, chodím na volejbal, hokej nebo na fotbal.“

Divadelní herec si dokáže na tribuně prožít úspěch společně se sportovci. „Byl jsem na konci loňské sezony na rozhodujícím utkání play off volejbalistů, hráli s Libercem, fandil jsem, krásně jsem si užil vítězství i oslavy.“ Hruška velmi dobře zná i odvrácenou stranu sportovní mince. „Dokážu se na tribuně i trápit, když to zrovna nejde tak, jak bych si představoval. Prostě jsem fandou se vším všudy.“

V rozhovoru pro Deník ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták přirovnal sportovní arény k divadlu. Hruška jeho slova potvrzuje. „Jde–li o sport na vrcholové úrovni, kdyby se na něj lidi nechodili dívat, ztratil by naprosto smysl. To je v divadle stejné.“ Těžko ale Martina Hrušku odhalíte přímo v zápalu boje v některém sportovním týmu. „Já miluju sport jen pasivně. Mám rád ty kolektivní, zejména míčové. Pinknout si volejbálek mě baví, ale rozhodně ne na nějaké úrovni, na které bych to těm druhým kazil.“

Velmi blízko světu vrcholového sportu se ocitl herec Jihočeského divadla v pozici moderátora. Uváděl totiž jeden z ročníků ankety o nejlepšího sportovce kraje do patnácti let nebo Ledový ples. Osobně se ale „vrcholový herec“ zná s vrcholovými sportovci jen málo. „Že bych mezi profesionály ze sportovních klubů měl vyloženě přátele, tak to zase ne.“

Chodí fotbalisté, hokejisté nebo třeba extraligoví volejbalisté na oplátku do divadla? „Možná. Já o tom ale nevím,“ usmívá se Martin Hruška, fanda jihočeských sportovních klubů, který se už nemůže dočkat hokejového a volejbalového play off. Při vyvrcholení nejvyšších českých soutěží bude na tribuně Sportovní haly nebo zimního stadionu určitě držet palce českobudějovickým klubům. „Přeju jim titul,“ vzkazuje „kolegům“.

V pátek Martin Hruška náhle zemřel. Bylo mu 56 let.